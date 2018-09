Santa Fe pide evitar la quita de los subsidios al transporte y la energía Nacionales 05 de septiembre de 2018 Redacción Por El ministro de Economía Saglione participó de una reunión con el titular de la cartera del Interior, Rogelio Frigerio.

FOTO TWITTER ENCUENTRO. Frigerio y su equipo con los ministros de economía de las provincias, entre ellos Saglione (de espalda).

El ministro de Economía de la Provincia, Gonzalo Saglione, planteó ayer durante una reunión con el titular del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, medidas alternativas para evitar que se quiten los subsidios al transporte a la tarifa eléctrica, una de las medidas anunciadas el lunes por el Gobierno nacional para reducir el gasto público.

"Los ministros de Hacienda o Economía de la mayoría de las provincias mantuvimos una reunión que convocó el ministro del Interior, Rogelio Frigerio y su equipo para abordar la problemática de los recortes anunciados por el Gobierno nacional respecto a los subsidios al transporte y la tarifa social eléctrica. En particular desde Santa Fe manifestamos nuestra preocupación por el impacto que esas medidas tendrían sobre miles de santafesinos. Y propusimos buscar mecanismos que permitan amortiguar parcialmente el impacto de estas medidas", explicó Saglione al término del encuentro en el que también estuvieron los secretarios de Interior, Sebastián García De Luca; de Provincias y Municipios, Alejandro Caldarelli; y de Ingresos Públicos del Ministerio de Hacienda y Energía, Andrés Edelstein.

"Entendiendo la situación de emergencia que está atravesando la economía argentina, creemos que este escenario se debe encarar de la forma más equitativa posible para todos los ciudadanos. Por eso pusimos sobre la mesa algunos elementos que quedaron bajo análisis del Gobierno nacional y sobre los cuales esperamos una rápida respuesta. Creemos que es necesario evitar que el ajuste recaigan sobre sectores de menores ingresos que son aquellos que hacen uso del colectivo o acceden a la tarifa social eléctrica", subrayó Saglione.

El funcionario santafesino, que también planteó su reclamo por la quita del Fondo Sojero, consideró que "en Argentina hay quienes tienen bienes en el exterior y no pagan impuesto a los Bienes Personales, en una época de emergencia deben pagar los que tienen mayor capacidad contributiva".

Por su parte, Frigerio señaló que "seguimos trabajando en la negociación por el proyecto de Ley de Presupuesto para alcanzar un consenso previo, estamos en el final de ese proceso, el jueves nos vamos a volver a reunir y seguramente será el último encuentro antes de que Hacienda elabore el proyecto que será enviado al Congreso".



DIFICIL PLANIFICAR

Saglione también mantuvo reuniones con el gobernador, Miguel Lifschitz y otros funcionarios del gobierno santafesino. En declaraciones a la prensa, admitió que "en un escenario en el que todas las semanas tenemos anuncios de los que nos enteramos mirando la tele o por los diario, le suma mucha incertidumbre a la situación, y se torna muy complejo planificar ya no el año que viene, sino los meses por venir".

"En nuestro caso, nos toca administrar recursos públicos, pero cualquier empresa o comercio o trabajador, todos los días nos estamos enterando de noticias nuevas. Y se nos hace muy difícil, reitero, ya no en el mediano plazo, sino saber qué va a pasar el próximo mes", remarcó Saglione.



TARIFA ELECTRICA

La secretaria de Energía de la Provincia, Verónica Geese, sostuvo que en Santa Fe hay unos 350 mil usuarios de la EPE con tarifa social residencial y que de ese total, unos 210 mil reciben el beneficio por parte de la Nación -el resto tiene la tarifa provincial de jubilados y de lugares vulnerables- pero lo perderán a partir de los anuncios del lunes.

Por otra parte, en diálogo con una radio rosarina, la funcionaria anticipó que "con respecto a los costos de la EPE, hasta el año que viene no va a haber ningún aumento".