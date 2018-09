UCES homenajeará a Ilse Giacaglia como “Mi Maestro Inolvidable”

Apasionada, luchadora incansable de una educación de calidad, ocupada y preocupada por sus alumnos, lectora, su mirada transmite un sentimiento de amor profundo por esa profesión que transitó toda su vida. Ilse Giacaglia será distinguida por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) como “Mi Maestro Inolvidable”, en el marco de la conmemoración del Día del Maestro.

Será un homenaje necesario y merecido para una mujer que por más de 30 años caminó los pasillos de las escuelas dejando un importantísimo legado en miles de chicos que la tuvieron como docente. Su hija, Cecilia Ternengo, también docente, la postuló como la “Maestra Inolvidable” y cuando habla de su mamá no puede evitar emocionarse.

“Me dejó la enseñanza de lo que es amar lo que haces, lo que te gusta y el trabajo. Con ella aprendí lo que es trabajar y lo que es tener una meta y lograrla. De grande entendí que ese tiempo que ella le dedicó a la educación no fue en vano, que fue para sus alumnos, para la escuela. Dejó un legado muy grande en la escuela y en todos los que la tuvieron como docente, que la quieren muchísimo”.



Una vida dedicada a enseñar

Ilse fue docente por más de 30 años, se jubiló con 32 años de servicio, y fue la primera promoción que tuvo el Instituto Superior del Profesorado “Joaquín V. González” en el Profesorado de Lengua.

Cuando terminó su colegio secundario las condiciones económicas no le permitieron marcharse a las grandes ciudades a estudiar una carrera de grado, por lo que se quedó en Rafaela y comenzó a trabajar, luego se casó, tuvo a su primer hijo y cuando éste tenía 4 años abrió sus puertas el Instituto. Ilse no lo dudó, allá fue a inscribirse y comenzó su carrera terciaria.

“El primer año que me recibí no trabajé porque quedé embarazada y para empezar a trabajar tenía que viajar a los pueblos, así que ese año no acepté porque quería cuidarme. Al año siguiente me fui a vivir a Buenos Aires por el trabajo de mi marido. Vivíamos en Flores y me iba hasta Olivos. Era una escuela privada, los chicos tenían escuela a la mañana y a la tarde había clases de apoyo, así que hacía la parte de apoyo de Lengua. Tres veces por semana me iba hasta allá. El primer día me equivoqué en un colectivo, fue toda una odisea, pero lo hacía con mucho gusto porque me gustaba”, de esta manera comenzó la historia de una mujer que dedicó su vida a enseñar.

La localidad de Alta Gracia en Córdoba también la tuvo como docente, por más de siete años, en varios de sus colegios como el Nacional y el Angloamericano.

Ya de regreso a nuestra provincia, empezó a dar sus pasos en la escuela Técnica de la localidad de Sunchales, pasando también por el Colegio Nacional, donde además de dar clases se desempeñó como vicedirectora suplente y luego como directora.

Casi seis años antes de retirarse pidió el traslado a la ciudad que la vio nacer, y así llegó a su querida escuela de Comercio o “Mario Vecchioli”, donde primero ejerció la vicedirección y luego ocupó el puesto de directora hasta su jubilación.

“Tengo un buen recuerdo de todas las escuelas por las que pasé. Yo lo tomé siempre como una función de servicio, a los padres, a la educación, a los alumnos. Y volvería a elegir ser docente, no pensaría más en ser abogada por ejemplo. Aprendí a querer lo que hacía, porque me gustaba la relación con los alumnos, me gustaba lo que hacía. Siempre traté de estar actualizada dentro de lo posible y cuando me jubilé extrañé mucho a los alumnos; supe formar un buen vínculo con ellos”, contó Ilse.



Pasión por la lectura

La lectura es una de sus grandes pasiones y hoy jubilada sigue transmitiendo la importancia que encierra leer un libro y continúa sembrando educación.

“Hoy formo parte de un grupo que es ‘Lee conmigo’, que está a cargo de la profesora Gladis Fassi. Somos un grupo de jubiladas que vamos a las escuelas a leerles a los chicos. Y realmente es un placer cuando ves que te escuchan y que les gusta lo que estás leyendo. Siempre me gustó leer poesías, novelas, y traté de transmitirles a los chicos ese amor por la lectura”.



¿Por qué creés que tu mamá es una maestra inolvidable?

Imposible no emocionarse al escuchar a Cecilia, admiradora de la obra de su madre, y que hoy trata de seguir sus pasos y transmitirle a sus alumnos el mismo amor y la pasión que aprendió de Ilse. “Le dedicó toda su vida a eso y lo hizo con mucho amor y dedicación. Yo soy docente y si no sentís eso queda algo vacío. Más allá de que es nuestro trabajo, que nos pagan por eso, el docente tiene que sentir amor por lo que hace, porque trabajamos con personas a las que estamos educando. Ella siempre lo sintió como algo muy importante. Nosotros la veíamos que se iba a las 5 de la mañana contenta y volvía a las 10 de la noche cansadísima pero contenta”.

El acto de entrega de las distinciones “Mi maestro inolvidable” se realizará en la Sede Central de UCES, y contará con la presencia del Rector, Dr. Gastón O’Donnell, la Vicerrectora, Lic. Laura Pérsico y el Dr. Juan Carlos Gómez Barinaga.