Del Potro, muy sólido, en semis del US Open

(LA OPINION en el US Open 2018). - Demostrando un nivel excelente la Torre de Tandil le ganó a John Isner por 6-7, 6-3, 7-6 y 6-2 y repite por segundo año consecutivo estar en semifinales del US Open. Su rival saldrá del choque entre Rafael Nadal (1) y Dominic Thiem (9).

El Arthur Ashe fue un infierno, el termómetro llegó a los 33 grados (sensación térmica 38°). Dentro de la cancha algunos grados más, la humedad del 53 %. Si a esto le agregamos que en la cancha, rodeada por la estructura de este fenomenal estadio nunca llega nada de aire, es fácil darse cuenta que jugar al tenis, por más de tres horas, se hizo verdaderamente complicado para ambos.

Dentro de este panorama Juan Martín Del Potro demostró que es un serio candidato a repetir el logro del 2009, cuando en la final dio vuelta un partido increíble frente a Roger Federer, que venía de ganar cinco veces consecutivas el torneo.

Seguro de sí mismo, con escasos errores no forzados, con un saque que funcionó casi a la perfección, su drive hizo daño como siempre, cuando pega bien parado, en el centro de la cancha hace estragos en el rival, el revés con slice hizo lo suyo y algo fundamental a la ahora del resultado final, controló el temible saque de Isner, que en algún momento sacó a 215/220 Km/h y de esta manera lo fue desgastando al nacido en Carolina del Norte, que a medida que pasaban los games no sacaba con la misma fuerza y lucidez.

En la cancha siempre dio la impresión de un mejor acomodamiento a la temperatura del argentino, salvo en la última parte del partido cuando solicitó a un kinesiólogo que estuvo trabajando, haciendo masajes, en sus dos muslos. Esto también habla de una excelente preparación física.

Y otro tema no menor y que realza su victoria, es que se repuso al set adverso inicial. En el segundo tuvo su oportunidad de quiebre y no la desaprovechó para emparejar las acciones en 6-3.

El tercero fue muy similar al primero, salvo que el que cometió dos errores en la muerte súbita fue Isner, no los dejó pasar Del Potro y pasó a comandar las acciones. En el definitivo fue donde se vio la mayor diferencia, se notaba al norteamericano que hacía grandes esfuerzos para seguir en ritmo, quiebre rápido y de ahí al final tuvo siempre todo controlado el hombre de Tandil.

Esta fue la sexta vez que Del Potro llegó a semifinales de un Grand Slam. La única vez que la superó fue en el 2009, a la postre campeón del US Open. En la semifinal de ese año le ganó a Nadal y en la final a Federer. Las otras fueron en el 2009 y 2018 Roland Garros, Wimbledon 2013 y US Open 2017.

Con haber llegado a esta instancia, se convirtió en el segundo jugador argentino que más veces llegó a este momento, el podio lo tiene el gran Guillermo Vilas con 12 participaciones.

Los amigos siguen marcando presencia y alentando, haciendo cantar y golpear las palmas a gran parte del estadio, el “Pegue Delpo Pegue , Ole, Ole, Ole cada día te quiero más, soy un sentimiento…” . Algo que se vio en todos los partidos de Juan Martín del Potro.



OTROS JUEGOS

En la previa del partido de Del Potro - Isner, Anastasija Sevastova (LAT) le ganó 6-2 y 6-3 a Sloane Stephens. En la otra llave de cuartos, jugaban Serena Williams vs. Ka. Plislova.

En hombres, los cruces de cuartos de final de hoy son los siguientes: M. Cilic (CRO) vs. K. Nishikori (JPN) y - N. Djokovic (SRB) vs. J. Millman (AUS).