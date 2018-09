Pedido de asistente para el Juez Comunitario Región 05 de septiembre de 2018 Redacción Por PALACIOS

PALACIOS (Por Enrique Finger Hut). - Conversando con Javier Sola, Juez Comunitario de las Pequeñas Causas de la localidad de Tacural, circuito 31, ahora a cargo de Palacios, Colonia Bossi y Las Palmeras nos dijo que si bien se sentía contento con este nuevo nombramiento él insiste con el pedido de un secretario ya que son 12 las localidades a su cargo, lo que lo lleva a estar alejado de Tacural varios días por semana y esa dependencia queda cerrada. Estar en Palacios, sobre la ruta 34 agiliza todas las comunicaciones, resaltó Sola quien además elogió el trato que se le dispensa en Palacios.





Centro de Salud

El día sábado pasado, en medio de un día lluvioso, 7 mujeres y un hombre se dedicaron a terminar de acondicionar el nuevo centro de salud de nuestra localidad. Solamente Oclides Tulisso y en algún momento Javier Ducks ayudaron a Pamela Strak, Rocío Strak, Andrea Alcalá, Laura Franco y Alicia Roldán en el acondicionamiento de las nuevas instalaciones. Pero lo llamativo de esta actividad fue ver a la Dra. Vanesa Cipolatti, funcionaria de alta jerarquía del Nodo de Salud de Rafaela quien vive en Sunchales y a la enfermera Vanina Ochat acomodarse al lado de las demás chicas a pasar pisos, limpiar vidrios, desempacar cajas, arrastrar muebles, todo para que todo esté en condiciones para el acto inaugural que debía llevarse a cabo el pasado lunes 3 a las 9 hs, acto que iba a contar con la presencia de la ministra de Salud la Dra. Andrea Uboldi, quien ese día también debía inaugurar obras en la ciudad de Rafaela, pero estas actividades de la ministra fueron interrumpidas por los hechos de público conocimiento debiendo abocarse a las acciones de garantizar los derechos de la salud pública.

Con un tono fuerte la Ministra dijo "no contar con un ministerio de salud me parece un retroceso, una locura", de todas maneras informó la funcionaria que tanto el tomógrafo del hospital de Rafaela y el Centro de Salud de Palacios comienzan a funcionar tal como estaba previsto para no retrasar la atención de los pacientes. Por su parte la Dra. Romina Ferlini antes de ir a Colonia Bossi como todos los lunes no podía ocultar su alegría por tener que estrenar las instalaciones junto a la Enf. Univ. Vanina Ochat, mientras que la Dra. Ma. Victoria Sola a cargo de este centro de salud se acercaría en estos días a conocer su nuevo ámbito laboral.

Para terminar hay que decir que no hay registros fotográficos dado que se nos pidió no publicarlas ya que no estaban presentables, lo que demuestra que se puede trabajar pero la coquetería no se puede perder jamás.