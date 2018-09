Sensaciones y sentimientos Sociales 05 de septiembre de 2018 Redacción Por Leer mas ...

IDIOMA: ANTES DE QUE SEA TARDE

“El Presidente visitó la exposición rural”. “La Presidente visitó la exposición rural”.

Una forma verbal muy usada en las conversaciones de todos los días es el participio activo. Indica función o sector de pertenencia.

“Presidir”, “adolecer”, “depender”, “ascender” generan participios activos como “presidente”, “adolescente”, “dependiente”, o “ascendente”, entendiéndose como “quien preside”, “quien adolece”, “quien depende” o “quien asciende”, sin que este modo implique pertenencia al género masculino o al femenino. Queda claro que la forma genérica de referencia a ambos géneros es la masculina (el hombre, para mencionar a la humanidad). Por esa razón, cuando se dice “todos” se incluye a la totalidad de un conjunto integrado por personas de los dos sexos. A nadie se le ocurriría entender que la expresión “los niños de 11 años deben vacunarse…”, está mencionando sólo a los varones.

En medios orales y televisivos se ha generalizado el agregado de la mención femenina a continuación de la masculina (“cumpleañeros y cumpleañeras”, “contenido no apto para niños y niñas”), entre otras tantas que se perciben diariamente. La intención es obviamente “integrar” quitando del olvido y/o del desamparo a los vocablos de referencia femenina, por suponer que hay una discriminación.

Otras veces hemos dicho “el idioma pobrecito” ya que pocos salen a defender su necesaria e desinteresada función: a través de él se procura que existan elementos de comunicación (las palabras), que todos puedan entender en su exacto contenido.

Recientemente grupos renovadores empezaron campañas tendientes a demostrar que el idioma es machista y, por lo tanto, hay que especificar la versión femenina de los nombres de las cosas. Incluso llegaron a proponer un lenguaje neutro que borre las terminaciones en “o” y en “a” que indicarían (para ellos) una significación sexista (o al menos parcializadora), dándole a las terminaciones en “e” valor de representativas de lo masculino y femenino al mismo tiempo. De este modo generarían nombres neutros, inaugurando una manera de nombrar que deje a todos satisfechos, felices y contentos. En especial, por supuesto, a los miembros de estos grupos.

Pero no es como dicen ellos. El idioma (o la lengua) es un código de comunicación sin sexo en sí mismo. Algunos idiomas latinos (las lenguas romances) incluyen el modo neutro. El castellano no, y cuando surgen palabras de uso local, no castizas, se las incluye en los diccionarios con la tipificación de “argentinismos”, es decir que tienen una significación para ese lugar del mundo pero no para otros (en realidad son “porteñismos” más que argentinismos, pero esa es otra cuestión que no viene al caso ahora y que podría motivar otro artículo más específico)

Dejando de lado la molesta redundancia que implica decir en todos los casos la referencia a lo femenino a continuación de la masculina, ese modo de nombrar con tendencia a lo genérico no encuentra asidero en ninguna regla ni idea lógica.

Obviamente, cada cual puede hablar como mejor le guste y parezca, siempre que con las palabras que use se entienda con precisión con los demás. Lo que no puede es intentar modificar la raíz viviente de la lengua, ni lanzar acusaciones extrañas o malas tendencias al idioma.

De alguna manera es esperable que los hablantes intenten la originalidad, y hasta se puede decir que eso es saludable. Nada perjudica más a los humanos productivos que se les cercene su libertad oral.

Siempre hay comprensión para las modas circunstanciales que acechan al idioma en todos los tiempos, pero tiene que quedar en claro que esos juegos verbales tienen la sola duración precisa de un tiempo determinado. El lenguaje es un río que limpia su caudal con el simple transcurrir de los días.

También hay otros virus: las palabras de otro idioma con que los hablantes suplantan a las castellanas ya existentes (comic, stand up, en lugar de “historieta” o “monólogo”), pero dejamos pendiente la cuestión para futuros artículos.