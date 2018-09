Profesores se capacitan para casos de emergencia Región 05 de septiembre de 2018 Redacción Por FRONTERA

FOTO PRENSA MUNICIPALIDAD// CAPACITACION./ Un momento de la actividad cumplida ayer por la mañana.

FRONTERA. - Durante la mañana de ayer más de 30 profesores de educación física del departamento Castellanos se capacitaron en primeros auxilios, maniobra de Heimlich y tareas de reanimación cardiopulmonar en el Polideportivo Municipal de Frontera.

El curso estuvo dictado por Ariel Lanzetti, perteneciente al servicio de emergencias 107 del Gobierno de Santa Fe, quien tras largos años de trabajo en emergencias médicas se dedica a brindar este tipo de capacitaciones por toda la provincia.

También estuvo presente la supervisora de educación física de la región VIII, Marisa Colla, quien sostuvo que el objetivo es aprovechar la oportunidad para capacitar a todos los profesores. Si bien en región VIII no se dieron casos relevantes si ocurrieron a nivel provincial situaciones en la que los docentes pudieron responder de buena manera tras estas capacitaciones.



Recomendaciones

Lo importante es saber reconocer una situación de emergencia, no menospreciar nada, realmente en un caso de estos los minutos valen la vida de una persona y demorar acorta las posibilidades de sobrevida que tenga. “Estar capacitado y dar alerta al servicio de emergencia es muy importante”, remarcó Lanzetti.

En cuanto al pedido de la ambulancia es vital aportar lo más preciso posible la ubicación para que la ambulancia demore el menor tiempo posible. El capacitador expresó: “la persona que llama es los ojos de los médicos que van arriba de una ambulancia, por ahí hay detalles que aportan muchísimo. El operador de teléfono va a ir haciendo preguntas que no son en vano ni para perder tiempo, todos los datos ayudan al momento de una emergencia”.