El punto también es importante Deportes 05 de septiembre de 2018 Redacción Por Mauro Albertengo, autor del gol de la Crema en Junín, le dio valor al empate conseguido ante Sarmiento, aunque también reconoció que por como se dio el partido se quedaron con mucha bronca. Y también tuvo autocrítica: “Tenemos muchas cosas por mejorar, el primer tiempo se jugó mal”.

FOTO LA OPINION MAURO ALBERTENGO. / “Estábamos manejando bien el partido a lo último y se nos escapa”.

Ese gol de Wilfredo Olivera a un minuto del final todavía sigue doliendo en todo Atlético de Rafaela. Pasa que la “Crema” se traía tres puntos valiosos de su visita a Sarmiento en Junín, sumaba seis de seis posibles en este inicio de la B Nacional pero el rafaelino le ahogó el festejo.

A pesar de esto, Mauro Albertengo, fue sincero y le dio valor al punto conseguido: “Lo pudimos haber ganado, pero nos vamos con un punto que más allá de cómo se dio el partido, es importante”.

En el PT el local fue el que tuvo las mejores situaciones de gol y transformó a Ramiro Macagno en figura. En el complemento, los dirigidos por Víctor Bottaniz mejoraron, tuvieron una y la aprovecharon al máximo. Luego se defendieron bien e incluso contó con dos situaciones muy claras como para definir el partido y sentenciar la historia.

Primero, Albertengo analizó: “No encontrábamos el partido, tuvimos esa opción, pudimos marcar el gol y después no lo pudimos controlar, no manejamos bien los tiempos ni las contras para ganar el partido”. Y luego entre autocrítica y lamento agregó: “Tuve una chance y decidí mal en darle el pase a Copetti, estaba el Flaco (Quiroga) solo adentro, no levante la cabeza. Maxi (Casa) también tuvo una. Fueron dos jugadas que decidimos mal, no es nada fácil con la presión del final”.

Indudablemente que un punto y de visitante siempre sirve, pero todavía dura la bronca ya que se lo empatan en el final. “Sí, es como se dio el partido. Lo tuvimos a nada, a un minuto, estábamos manejando bien el partido a lo último y se nos escapa”, remarcó Albertengo en conferencia de prensa. Luego se sinceró: “Más allá de eso tenemos muchas cosas por mejorar, el PT se jugó mal, no se jugó bien, ellos nos hicieron un partido inteligente, no nos dejaron salir jugando nunca y tuvimos que recurrir al pelotazo, hay muchas cosas por mejorar. Tenemos varios días para trabajar”.

Tanto en el cotejo ante Quilmes como el último sábado ante Sarmiento a Atlético le costó más en los primeros 45 minutos. Su mejor rendimiento y desnivel se observó en el complemento de ambos partidos.

“Si, también se debe al rival y que generalmente en el PT presionan mucho, tienen piernas como para hacerlo y nos incomoda a nosotros, en el ST el partido se abre un poco más y podemos manejar algo más la pelota. Nosotros como equipo tenemos que manejar más la pelota, no podemos desgastar tanto al Flaco (Quiroga) como lo hicimos en el PT. Es algo a trabajar y mejorar en estos 15 días”, cerró Mauro Albertengo.