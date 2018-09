Arrancó el Final Six Deportes 05 de septiembre de 2018 Redacción Por CRAR ganó el juego de M-17, que compite en Zona de Reclasificación. En las otras tres categorías, que juega en Zona Campeonato, el elenco rafaelino perdió.

El pasado sábado se puso en marcha el Final Six de Juveniles. CRAR ganó el juego de Menores de 17, que juegan en la Zona Reclasificación, mientras que en las otras categorías, que compiten en Zona Campeonato, el “Verde” sumó tres derrotas.

En Rafaela jugó el M-17, que le ganó 29-3 a Querandí Rugby Club y también fue local la M-19, que cayó ante Universitario de Santa Fe por 26 a 7. Las otras dos visitaron a CRAI en la autopista y perdieron 55-19 en M-15 y 17-12 en M-16.

El próximo sábado 9 de septiembre se pondrá en juego la segunda fecha de esta etapa final del torneo de Juveniles.

Las tres divisionales que juegan por el título enfrentarán a Estudiantes, las dos menores (M-15 y M-16) en Rafaela y la M-19 lo hará en Paraná. El M-17 estará visitando a La Salle en Cabaña Leiva.



Todos los resultados de la primera fecha del Final Six:

M-15. Campeonato: CRAI 55 vs CRAR 19, UNI 18 vs Tilcara 43, Estudiantes 22 vs Santa Fe RC 15. Reclasificación: Capibá 43 vs Querandí 10, La Salle 16 vs Rowing 32, Alma 19 vs Cha Roga 57.



M-16: Campeonato: CRAI 17 vs CRAR 12, UNI 19 vs Tilcara 17, Estudiantes 17 vs Santa Fe RC 40. Reclasificación: Capibá 29 vs Querandí 12, La Salle 15 vs Rowing 33, Alma 14 vs Cha Roga 22.



M-17: Campeonato: Rowing 32 vs UNI 34, Cha Roga 5 vs Tilcara 35, Estudiantes 17 vs Santa Fe RC 16. Reclasificación: CRAR 29 vs Querandí 3, Alma 20 vs La Salle 17, Capibá 0 vs CRAI 43.



M-19: Campeonato: CRAR 7 vs UNI 26, Santa Fe RC 25 vs CRAI 12, Rowing 15 vs Estudiantes 40. Reclasificación: Alma 62 vs Capibá 0, Cha Roga 17 vs Tilcara 12, Querandí 31 vs La Salle 24.