Se viene otra edición de Hidroponia

Debido al gran interés que genera este curso de cultivo hidropónico, el Instituto para el Desarrollo Sustentable de Rafaela y la Subsecretaría de Economía Social y Empleo realizarán una nueva capacitación. Las inscripciones ya están abiertas desde este martes 5 de septiembre, con cupo limitado. Será gratis y estará destinado a mayores de 18 años que estén interesados en profundizar sus conocimientos en este tipo de cultivo sustentable para emprender como oficio verde.Esta nueva edición contará de 4 clases intensivas, de dos horas cada una. Se iniciará el sábado 8 de septiembre y tendrá continuidad los 4 sábados consecutivos del mes (sábados 15, 22 y 29 de septiembre) de 10 a 12 hs en el 7mo. piso de la Municipalidad de Rafaela -Moreno 8-.El cultivo hidropónico, es un tipo de cultivo que permite producir alimentos sin necesidad de contar con suelo como en la agricultura convencional. Para ello, utiliza al agua como elemento principal y minerales, permitiendo realizar el cultivo de vegetales hasta en departamentos o viviendas que no posean patio. La hidroponia es mucho más limpia que el cultivo realizado sobre el suelo y permite que los alimentos sembrados adquieran muchísimos nutrientes mediante el agua.Como se anunció en las ediciones anteriores, esta capacitación es un oficio verde. Se denomina así a aquellas profesiones que permiten que la persona pueda desarrollar sus habilidades, impactando de manera positiva en el ambiente. De esta manera, los asistentes pueden adquirir herramientas para generar sus propios ingresos económicos, a través de un emprendimiento amigable con el ambiente.El curso será dictado por Daniel Schonfeld, conocedor y aficionado del cultivo hidropónico, y cuenta con una parte teórica y una práctica. En la teoría, se enseñarán las cualidades hidropónicas por sobre el sistema convencional de producción, se aprenderá sobre manejo recursos como la luz solar, el oxígeno, la temperatura, la aireación ventilación, etc. También se resolverán dudas de la confección y mantenimiento del rack que permite el cultivo, de los elementos utilizados (aparatos de medición, bombas, timers, etc.), de las soluciones nutritivas, de la elección de semillas y sustratos, entre otras cuestiones.Para la parte práctica, se sembrará en bandejas mientras se construirán los racks hidropónicos, luego se practicará el trasplante de lo sembrado y se instruirá sobre la fertilización y el cuidado de los elementos.Inscripciones al: 504579 ; WhatsApp: 3492 15507915 o a las direcciones de mail: [email protected]