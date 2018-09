Cristiano Ronaldo es el mejor pago en Italia Deportes 05 de septiembre de 2018 Redacción Por SUPERO CLARAMENTE A HIGUAIN Y DYBALA

FOTO JUVENTUS.IT PORTUGUES. Cristiano Ronaldo y la casaca de la Juven.

ROMA, Italia, 5 (AFP). - El portugués Cristiano Ronaldo es el futbolista mejor pago de la Liga Italiana al tener un sueldo neto de 31 millones de euros por año, con los argentinos Gonzalo Higuaín y Paulo Dybala que le siguen con una ficha de 9,5 y 7 millones, respectivamente.

Cristiano, fichado este año por la Juve, procedente del Real Madrid por 112 millones de euros, lidera una clasificación en la que los turineses cuentan con hasta seis jugadores en las primeras diez ubicaciones, según los datos que dio a conocer el influyente diario "La Gazzetta dello Sport".

En total los clubes de la Serie A pagan a sus futbolistas 1.129 millones de euros brutos, un récord absoluto para un fútbol italiano que volvió este año a invertir mucho en el intento de recuperar su prestigio.

Un empuje significativo para alcanzar este récord de gasto lo constituye el millonario salario de Cristiano, que se convirtió el pasado mes de julio en el futbolista mejor pagado de la historia de la Serie A.

El portugués revolucionó los equilibrios de la Liga Italiana, ya que gana más de tres veces más con respecto a Gonzalo Higuaín, delantero del Milán, y más de cuatro veces más que su compañero Paulo Dybala, segundo mejor pagado de Juventus.

La lista de los más "ricos" de la Serie A tiene al bosnio Miralem Pjanic, también de Juventus, en la cuarta posición (6,5 millones), seguido por su compañero brasileño Douglas Costa y por el joven arquero del Milan, Gianluigi Donnarumma (ambos con 6 millones).

Los "juventinos" Leonardo Bonucci (5,5) y el alemán Emre Can (5) son séptimo y octavo, respectivamente, en una tabla en la que Lorenzo Insigne (4,6 millones, del Nápoles) y el argentino Mauro Icardi (4,5 del Inter) completan los primeros diez lugares en la escala de los que tienen los mejores contratos.

De los jugadores españoles, Jesús Fernández Sáez "Suso" y Pepe Reina ganan 3 millones por año en el Milan, al igual que José Callejón en el Nápoles, mientras que su compañero Raúl Albiol tiene una ficha de 2,1 millones.

A nivel de clubes, Juventus paga a sus futbolistas un total de 219 millones de euros brutos, seguido por el Milan (140), el Inter de Milán (116), el Roma (100) y el Nápoles (94).

En cuanto a los entrenadores, Massimiliano Allegri (Juventus) es el mejor pago, con un sueldo neto de 7,5 millones de euros por temporada, seguido por los 6,5 de Carlo Ancelotti (Nápoles) y por los 4,5 de Luciano Spalletti (Inter).



VA POR MARCELO

La Juventus no quita el dedo del gatillo por Marcelo, el lateral izquierdo del Real Madrid, pues se mantiene como uno de sus objetivos para el próximo mercado de fichajes.

De acuerdo con el diario "Tuttosport", el conjunto italiano quiere al brasileño a toda costa en enero y ya está preparando una oferta al conjunto merengue que es un intercambio entre Alex Sandro, lateral brasileño de la Juventus, por Marcelo.

De acuerdo con el reporte citado, la operación no es imposible porque el Real Madrid está interesado en Alex Sandro y, por lo tanto, no vería con malos ojos el intercambio con Marcelo, quien no tuvo un gran inicio de torneo e incluso el técnico Julen Lopetegui lo sacó del equipo titular.

Marcelo es uno de los mejores amigos y socio de Cristiano Ronaldo, quien recién aterrizó en la Juventus, sugirió el fichaje del brasileño, por lo que en un futuro no sería descabellado que se pueda concretar, aunque cabe recordar que la cláusula de rescisión del defensor es de 200 millones de euros.