Buen arranque de Tinelli

BUENOS AIRES, 5 (NA). - El demorado regreso del animador Marcelo Tinelli a la televisión con su ciclo "Showmatch" logró en el programa debut un rating con picos de 23.4, y la emisión estuvo durante más de una hora y media por encima de los 20 puntos, con un promedio final de 20,9.

La ayuda del debut de la comedia "Mi hermano es un clon" fue importante, porque le dejó la pantalla caliente, ya que según datos publicados por el sitio Primicias Ya, el programa de Canal 13 comenzó pasadas las 22:30 con un rating de 18.6 y rápidamente fue subiendo hasta alcanzar los 22 puntos.

Este martes comenzaba el segmento "Bailando 2018", que hasta el momento no se sabe si tendrá un parate entre diciembre y marzo para reanudar con las instancias definitivas o si mantendrán el esquema habitual y se dispute la final una semana antes de Navidad.

Ese tema se resolverá en las próximas horas, ya que Tinelli reveló que mantendrá una reunión con su equipo de trabajo para definir este tema.

Lo que ya quedó descartado es que el programa continúe en el verano, porque muchos bailarines, famosos y hasta miembros del jurado tienen confirmada la temporada teatral veraniega y les dificultaría poder cumplir con ambos compromisos casi al mismo tiempo.

"ShowMatch termina en diciembre y no sé si sigue en marzo, eso lo estamos evaluando con el canal. Lo de seguir en enero está totalmente descartado por una cuestión económica y comercial", preció el conductor en declaraciones formuladas a la prensa.

El pico de rating en el debut se dio a las 23:05 cuando marcó 23.4 puntos, aunque después continuó por encima de los 20, y se mantuvo arriba de los 18 inclusive pasada la medianoche, cuando cantó el ídolo teen Izán Llunas, el joven actor español que interpretó a Luis Miguel en la serie de Netflix sobre el mexicano.

Cuando finalizó el programa debut de la temporada 2018 de "Showmatch", exactamente a las 0:13 de este martes, el rating era de 17.9.

Si bien la medición fue inferior a la que consiguió en el primer ciclo del año pasado (promedio de 27,4 con picos de 29,2), le alcanzó para prácticamente doblegar a los programas que puso al aire Telefe, el máximo competidor de la emisora de El Trece y que hasta ahora se venía imponiendo en el Prime Time.

"Estoy muy contento, tenía muchas ganas de volver a la tele", dijo Marcelo Tinelli a la prensa al terminar el primer programa.

Y agregó: "Cumplimos con lo que queríamos, con las expectativas que teníamos. Anduvo muy bien y nos gustó mucho el nivel de producción que tuvimos".

"Nosotros nos conformamos con 13 o 14 puntos de rating. Me parece que está muy bien para la tele de hoy. Vamos a ser competitivos en ese horario y es lo que pensamos. Si medimos más, como pasó el año pasado, que había dicho 14,5 puntos y tuvimos 17, buenísimo. Si viene menos, trataremos de lucharla y de mejorarla.

Nos ha pasado hace muchísimos años y no es algo nuevo para nosotros", afirmó el animador.

Evaluó, además, que en la actualidad "hay una buena competencia en la tele, y hay otras plataformas también".

"La primera pantalla muchas veces deja de ser la tele y pasa a ser el teléfono. Uno va compitiendo con todas esas cosas y tiene que aggiornarse y tratar de tener distintas plataformas con su contenido también para poder crecer", consideró.

Respecto de la vuelta del ciclo, Tinelli remarcó que "fue difícil volver un día como hoy, con la situación que está viviendo el país", pero consideró que su programa "genera alegría y le genera a la gente un montón de cosas lindas".

"Por lo menos eso es lo que nos dicen permanentemente. Y esa es la contribución que podemos hacer nosotros hoy", indicó.

Por otra parte, ante la consulta sobre si incursionará en política, reiteró: "No lo descarto, en algún momento. Yo estoy con mi cabeza y mi corazón puestos en este programa. Tengo muchas cosas por producir".

El otro estreno de la noche del lunes en Canal 13, "Mi hermano es un clon", la comedia con Nicolás Cabré como protagonista, marcó 16.4 puntos y fue el segundo programa más visto del día detrás del de Tinelli.

Con ambos programa, Canal 13 logró vencer a las exitosas tiras Telefe "100 días para enamorarse", que logró 13.1 puntos, y "Todo por mi hija" (12.6 puntos).