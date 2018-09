El dólar, cerca de los $ 40

BUENOS AIRES, 5 (NA). - El dólar volvió a cerrar ayer con tendencia alcista al trepar 1,7% hasta $ 39,68 promedio, mientras que en algunas entidades financieras superó los $ 40, pese a que el Banco Central vendió US$ 358 millones.

Según un promedio publicado por la autoridad monetaria, la divisa terminó este martes a $ 37,89 para la punta compradora y a $ 39,68 para la vendedora.

En los mostradores del Banco Nación, el billete verde finalizó a $ 39,50, mientras que el precio más elevado fue expuesto en ICBC a $ 40,20. Así, en tan sólo dos días la moneda norteamericana acumuló un aumento de 4,44 por ciento, mientras que durante el año registró una desproporcionada suba de 109,7 por ciento.

Ante la persistente demanda, el Banco Central volvió a optar por las subastas de divisas. El organismo llevó a cabo una licitación al mediodía y otra al final de la rueda.

Operadores de la city porteña habían considerado que se debía esperar al desempeño de este martes para determinar cuál era la respuesta de los mercados a las medidas del Gobierno.

El ámbito bursátil también registró resultados negativos ya que la Bolsa de Comercio porteña perdió 3,7 por ciento con el indicador Merval de 27.736 unidades.



EXPECTATIVAS

Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, "en el marco de la coyuntura cambiaria actual, las expectativas sobre el nivel de tipo de cambio nominal mayorista promedio mensual se corrigieron al alza para todos los períodos relevados respecto de la encuesta previa".

"Para diciembre de 2018, los analistas proyectan un tipo de cambio nominal de $ 41,9 promedio mensual mientras que estiman una inflación de 40,3% para todo este año", indicó. Al mismo tiempo, subrayó que "la proyección para diciembre de 2019 se elevó a $50".



MENOS RESERVAS

Las reservas internacionales del Banco Central cayeron ayer US$ 947 millones y se ubicaron en 51.443 millones, informó la autoridad cambiaria. Desde el primer desembolso del FMI por US$ 15 millones realizado el 22 de junio pasado, el Central perdió US$ 11.831 millones, según la información oficial.