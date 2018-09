Atlético volvió a los trabajos Deportes 05 de septiembre de 2018 Redacción Por La "Crema" volvió a los entrenamientos luego del juego ante Sarmiento. El próximo fin de semana no habrá actividad oficial. Recién volverá a jugar el domingo 16 recibiendo en Alberdi a Brown de Adrogué.

Luego del empate del pasado sábado en Junín, 1-1 vs Sarmiento, Atlético de Rafaela retornó en la mañana de ayer a los trabajos. El comienzo de la B Nacional para la “Crema” fue bueno, más allá de la bronca que aún se ‘mastica’ por lo ocurrido en el Eva Perón y es por ello que el clima es óptimo.

El equipo que conduce Víctor Bottaniz tendrá ahora once días sin partidos oficiales, ya que este fin de semana no habrá torneo por fecha FIFA.

La próxima presentación de Atlético será el domingo 16 a las 18:00 hs en el Monumental de barrio Alberdi ante Brown de Adrogué, por la tercera fecha de la BN.

Tanto Emiliano Romero como Gianfranco Ferrero continúan con su recuperación de las diferentes lesiones.

El que se sumó a los trabajos de manera diferenciada fue Lucas Blondel, con una molestia en el isquiotibial de su pierna izquierda. En la tarde-noche de ayer se le iban a realizar los estudios pertinentes para conocer el grado de la lesión.

La tercera fecha tendrá los siguientes encuentros: Arsenal vs Instituto, Gimnasia Mendoza vs. Chacarita, Olimpo vs. Ferro, Agropecuario vs. Temperley, Platense vs. Deportivo Morón, Defensores de Belgrano vs. Santamarina, Central Córdoba (Santiago) vs. Quilmes, Almagro vs. Independiente Rivadavia, Atlético de Rafaela vs. Brown de Adrogué, Guillermo Brown (Puerto Madryn) vs. Nueva Chicago, Los Andes vs. Sarmiento, Villa Dálmine vs. Mitre (Santiago).