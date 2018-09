Macri dijo que tiene claro el camino para salir de la crisis Nacionales 05 de septiembre de 2018 Redacción Por "No hay lugar para timoratos", afirmó el Presidente en el acto de clausura de la Conferencia de la UIA.

FOTO NA SALUDO. Macri junto a Acevedo.

BUENOS AIRES, 5 (NA). - El presidente Mauricio Macri afirmó ayer que tiene "claro el camino" para salir de la crisis que vive el país y "estabilizar la macroeconomía", y advirtió que "no hay lugar para timoratos", al cerrar la 24ª Conferencia Anual de la UIA, en esta ciudad.

"Este es un momento histórico, un momento único, en el cual llegó la hora de que todos demostremos que tenemos las agallas, la convicción, la fuerza, el temple para definitivamente dejar atrás 70 años de frustraciones, de engaños, de nunca discutir sobre el fondo de la cuestión", aseguró en su discurso el mandatario.

Al respecto, indicó que trabaja en "la aprobación de un Presupuesto equilibrado" sumado a lograr el nuevo "acuerdo con el FMI", para así "retomar el camino del financiamiento externo que se había iniciado en 2017". Macri se pronunció así en el acto de cierre de la Conferencia Anual de la Unión Industrial Argentina (UIA), realizado en Parque Norte, donde estuvo junto al presidente de la entidad, Miguel Acevedo.

"Tengo claro el camino para salir de esta tormenta y estabilizar la macroeconomía. En ese marco estamos trabajando para aprobar un Presupuesto equilibrado y acordar con el FMI y así retomar el camino del financiamiento externo que se había iniciado en 2017. Ese es el camino, no hay otro", remarcó un tajante Macri ante los empresarios industriales.

Al respecto, agregó: "Basta de soluciones mágicas y de cambio de nombres. Nadie en el mundo va a hacer lo que es tarea nuestra".

En otro pasaje, dio un guiño a la oposición dialoguista de cara al consenso para aprobar el Presupuesto 2019: "Agradezco a los partidos que acompañan la gobernabilidad porque ponen a los argentinos por encima de sus intereses personales".

Asimismo, reconoció que el regreso de las retenciones a las exportaciones que dispuso su gestión "es un impuesto malísimo", pero remarcó que ante la recesión que afecta al país decidió avanzar con esa iniciativa de forma "transitoria y excepcional" para "salir adelante y acompañar a los más débiles, a los que más necesitan".

Ratificó que la Argentina está en "una situación de emergencia", pero agradeció "el aporte fundamental" del sector empresarial para "estabilizar la macroeconomía". "Sin negar las dificultades, estoy convencido de que cada obstáculo que superamos es una oportunidad para salir fortalecidos, crecer y madurar", resaltó el jefe de Estado.

Macri agradeció "el aporte fundamental" de los empresarios y señaló que este momento del país "es una oportunidad" para el sector "porque les da autoridad para entrar en la mesa y acordar un presupuesto equilibrado". "Recordemos que durante muchos años yo estuve sentado ahí y sé lo que es aspirar a más, a crecer, a invertir, a tener reglas claras y futuro", señaló en referencia a su pasado empresario.



ACEVEDO, CRITICO

Previo al Presidente, dio un discurso Acevedo, quien planteó los desafíos de industrializar al país para su desarrollo y llamó a que "el trigo y maíz se conviertan en alimentos con marca, envases, servicios y diseño argentino; que se multipliquen las exportaciones avícolas y porcinas; que el algodón y el cuero se transformen en prendas de vestir, calzado y moda argentina".

"Esto no se logra de la noche a la mañana, ni producto de una devaluación. Desde esta casa siempre resaltamos que el tipo de cambio es un instrumento más, y que debe ser competitivo, estable y previsible. Nunca resultado de la especulación financiera", planteó.

La autoridad de la UIA además dijo que "todos los sectores exportadores debemos hacer un esfuerzo adicional para paliar los impactos de la coyuntura y mejorar las cuentas fiscales".

No obstante, advirtió que "el diseño del esquema trasversal de retenciones desincentiva totalmente la agregación de valor y la generación de empleo de calidad".