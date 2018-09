Dalma Maradona anunció estar embarazada Información General 05 de septiembre de 2018 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO// DALMA MARADONA./ A través de las redes sociales señaló que tendrá una niña.

BUENOS AIRES, 5 (NA). - La actriz Dalma Maradona, la hija más grande de Diego Maradona, anunció hoy por medio de las redes sociales que está embarazada y ya sabe que será mujer, por lo que el astro será abuelo por tercera vez, pero será la primera nena.

"Y de repente llega el día donde nada te duele tanto y te dedicás solo a ser muy feliz. Quiero compartir con ustedes la mejor noticia de mi vida. No será la primicia de nadie, porque por suerte pudimos guardar el secreto para estar seguros de que todo estaba bien y nos parece que tenemos que ser nosotros los que demos semejante noticia", contó la primera hija del "10" en sus cuentas de Twitter e Instagram, acompañada de una foto suya acostada con una gorrita del club Boca.

Posteriormente la hija mayor de Diego confirmó el sexo del bebé que tendrá con Andrés Caldarelli: "Tampoco quiero mentir cuando me pregunten, por eso dejo de dar vueltas y les cuento que vamos a ser tres. Empezamos esta familia con toda la ilusión y el amor del mundo. Tan buscada, tan deseada y tan amada bebita linda. Tenemos una felicidad que no nos entra en el cuerpo".

Ya en abril pasado Dalma había exteriorizado sus ganas de ser mamá, pero ante una consulta de un seguidor había señalado que los planes maternales los había dejado para el año que viene.

La actriz se había casado por civil el 23 de marzo pasado y el 31 del mismo mes por iglesia, con fiesta incluida.

Este será el tercer nieto del astro futbolístico, ya que antes lo había sido de Benjamín Agüero Maradona, hijo de Gianinna y del actual delantero del Manchester City Sergio "Kun" Agüero; y de Diego Matías Maradona, hijo de Diego Junior -reconocido por el astro en 2016, cuando tenía 29 años- y de la maquilladora italiana Nunzia Pennino.