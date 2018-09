Preocupa una mayor demanda en el Hospital Locales 05 de septiembre de 2018 Redacción Por EL INTENDENTE CON AUTORIDADES DEL CENTRO DE SALUD

FOTO PRENSA MUNICIPAL ENCUENTRO. Funcionarios municipales, concejales y autoridades del hospital durante la reunión.

En el Hospital “Dr. Jaime Ferré” se realizó ayer una reunión de la que participó el intendente Luis Castellano; el concejal Silvio Bonafede; la secretaria de Desarrollo Social del municipio, Brenda Vimo; el coordinador del área de Discapacidad, Marcelo Gieco; la presidenta del Consejo de Administración del SAMCo., Fabiana Cossa; el director del Hospital, Jorge Bertram; e integrantes de dicha institución de salud: Gabriel Cáceres, Diego Lanzotti y Nicolás Bonafede.

El motivo de dicho encuentro fue establecer un orden de prioridades que se deberán tener en cuenta hasta finalizar el año para dar respuesta al aumento de la demanda social en cuestiones de salud pública. Todos los participantes se mostraron preocupados por el incremento en los últimos meses de ayuda en cuestiones de la salud como atención en la guardia, medicamentos, materiales para realizar estudios de diverso tipo.

Además, hablaron de la importancia de priorizar la ampliación del Centro de Salud para el barrio 2 de Abril, la digitalización de los métodos complementarios que implican un gran impacto para la salud de la gente y garantizar la asistencia médica en la posta sanitaria de barrio Villa del Parque.



PROYECTO DE

BONAFEDE

Si bien ayer no hubo reunión de comisión en el Concejo, el edil del PJ Silvio Bonafede presentó un proyecto de declaración en el que manifiesta el "absoluto rechazo y enorme preocupación por la decisión política del Sr Presidente de la Nación Mauricio Macri de eliminar el Ministerio de Salud de la Nación como tal y darle un rango inferior al mismo como Secretaría del Estado, lo que significará menos presupuesto para tan sensible e importante área".

En los considerados, el concejal sostiene "eliminar el Ministerio de Salud de la Nación como tal y darle un rango inferior al mismo constituiría un retroceso institucional significativo en la búsqueda y consolidación de los objetivos trascendentes trazados por la ley y la Constitución Nacional".

Asimismo, planteó que "la no consideración de la Salud como DD.HH. fundamental nos parece de suma gravedad para el bien común de la sociedad". "Queremos expresar la necesidad de la existencia del Ministerio de Salud a Nivel Nacional para que exista la posibilidad de coordinación, articulación y complementación del sistema de servicios de salud estatales del ámbito nacional, provincial o municipal, de la seguridad social, y del sector privado", agregó en la iniciativa.

Más allá de que se trata de un proyecto de declaración, el asunto promete al menos una discusión con los ediles del mayoritario bloque de concejales de Cambiemos.