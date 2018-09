Partidazo en Tacural, triunfo para Florida

En el cierre de la séptima fecha Florida le ganó 3-2 a domicilio al Deportivo Tacural, encuentro jugado anoche correspondiente a la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol.

Los de Clucellas ganaban 3 a 0 gracias a los goles de Hernán Dobler, de penal a los 7 minutos y a los 25 del complemento, más el de tanto de Gilli a los 19m ST. El local se puso a tiro con los descuentos de Tejeda, 32m, e Ibarra, a los 40m de penal, ambos del complemento.

En el local se fue expulsado Schonfeld a los 25 minutos de la primera parte.



Los otros resultados: Peñarol 2-0 Ferrocarril del Estado, Argentino Quilmes 0-2 Ben Hur, Deportivo Ramona 1-1 Unión de Sunchales, Deportivo Libertad 4-4 Argentino de Humberto, Brown de San Vicente 0-1 Sportivo Norte, 9 de Julio 0-1 Atlético de Rafaela



ADELANTOS CONFIRMADOS



Anoche tuvo lugar la reunión del CD liguista y quedó confirmado cómo se jugará la octava fecha del torneo Clausura de Primera A. La misma finalmente tendrá dos adelantos y ambos irán el jueves, a las 21 hs. (Reservas 19.30 hs.). En nuestra ciudad, Sportivo Norte enfrentará a 9 de Julio y en Sunchales se jugará el clásico entre Unión y Libertad.

El resto de la fecha irá el domingo a las 15.30 hs. con los siguientes cruces: Ferrocarril del Estado vs. Atlético de Rafaela, Argentino de Humberto vs. Brown de San Vicente, Florida de Clucellas vs. Deportivo Ramona, Ben Hur vs. Deportivo Tacural, Peñarol vs. Argentino Quilmes.