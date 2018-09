En octubre, tarifas de gas aumentarían 30% Nacionales 05 de septiembre de 2018 Redacción Por Si bien las empresas reclaman incrementos superiores, el Ministerio de Energía concedería un ajuste del 30%.

BUENOS AIRES, 5 (NA). - Las tarifas de gas sufrirán desde octubre un aumento que no superaría el 30%, según lo confirmó ayer el Ministerio de Energía, luego de la audiencia pública en la que distribuidoras y entidades de consumidores expusieron sobre el ajuste en las boletas.

Tras el encuentro, la cartera que conduce Javier Iguacel informó que "el aumento final a partir de octubre en la factura de gas para los hogares, a igual consumo del año pasado, no superaría el 30 por ciento, por debajo de lo que se espera sea el alza del Indice de Precios al Consumidor de 2018".

"Esto es gracias a que la producción nacional de gas sigue en alza por las inversiones que se vienen desarrollando en Vaca Muerta en los últimos 18 meses", indicó el Ministerio. En un comunicado, sostuvo que "más producción permitió una rebaja de un dólar por millón de BTU (de 5,20 a 4,20) en el gas natural para las usinas de generación eléctrica anunciada en agosto de este año".

En la audiencia, llevada a cabo por el ente regulador ENARGAS en el Centro Metropolitano de Diseño de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, participaron más de 60 oradores.

El Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, participó de la audiencia y expresó que "el Gobierno tomó postura a favor de los poderosos y no quiere escuchar".

"No pidan responsabilidad al laburante que no puede pagar la factura o que se endeudó para pagar la última boleta de gas", indicó, y agregó que "la ausencia del Estado y del Enargas da vergüenza ajena, lo único que hacen es cuidar los intereses de las empresas".

En esa línea, Lorenzino precisó que "no sabemos cómo vamos a pagar la próxima factura, cómo vamos a llegar a fin de mes, no sabemos cuál es el valor del dólar, ni la inflación, no sabemos nada y ustedes quieren certeza y pretenden que esa certeza la pague la gente a la que le aumentaron todos los servicios públicos un 300, 500, o 1.000 por ciento".

"Si ustedes no entienden que la paz social se construye en esos ámbitos donde toman decisiones, no entienden qué se está poniendo en juego. Estamos indefensos ante directivos de empresas que siguen haciendo negocios, nos toman el pelo y, lamentablemente, el Estado no salda las diferencias entre poderosos y débiles, porque toma posición a favor de los que más tienen", sostuvo.

Este jueves, se realizará en Santiago del Estero una segunda Audiencia Pública para escuchar las propuestas de más usuarios, de otras 4 distribuidoras y la transportadora TGN.

Durante la audiencia, la distribuidora Gasnor mencionó un aumento del 32% y Gas BAN, del 31%. Las distribuidoras quieren pagar el gas con un tipo de cambio fijo durante el semestre octubre-marzo y las productoras en cambio, quieren percibir US$ 4,08 por millón de BTU y a un tipo de cambio flotante.