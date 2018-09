Lifschitz, duro contra la Casa Rosada Locales 04 de septiembre de 2018 Redacción Por El gobernador negó que “todos los problemas pasen por bajar el déficit fiscal” y reclamó que pongan “mucha más plata” los que “se la llevaron en bolsos”, pero “también los bancos y los grandes grupos económicos”.

FOTO ARCHIVO CRITICO. Para el gobernador, la quita de subsidios va a tener un “impacto muy grande”.

El gobernador Miguel Lifschitz advirtió que “hoy -por ayer- no es un día de alegría para los argentinos”, en medio de un acto en el que se celebró la inauguración del pavimento sobre la calle Ayacucho en el norte de la ciudad de Santa Fe. “Enfrentamos -dijo en su discurso el titular del Poder Ejecutivo santafesino- un cúmulo de dificultades en la economía que no son una tormenta pasajera, sino un temporal de largo alcance y con consecuencias muy difíciles para los sectores populares”. “Acabamos de escuchar -siguió- que se van a eliminar los subsidios nacionales al transporte, que venían desde hace muchos años permitiendo que los trabajadores, que los estudiantes y que los jóvenes pudieran movilizarse a sus lugares de trabajo o de estudio con tarifas razonables”, observó.

Para Lifschitz, la quita de subsidios “va a tener un impacto muy grande, muy duro, contra los bolsillos de las familias trabajadoras. De la misma manera que el impacto que está produciendo la inflación a niveles que no imaginábamos, y que superan por mucho las previsiones que había hecho el Ministerio de Economía de la Nación”.



DECISION POLITICA

“Vemos dificultades en el horizonte y sabemos que las condiciones que vamos a tener que afrontar desde los gobiernos provinciales y municipales van a ser complejas en los próximos meses y en los próximos años. Pero nada de esto nos va a hacer perder el rumbo que nos hemos planteado ni las prioridades sobre cómo invertir los recursos del Estado”, describió el gobernador.

De inmediato, prometió: “La obra pública seguirá siendo para nosotros una prioridad. Le hemos encomendado a nuestro ministro de Economía que haga todos los planes posibles para ajustar, recortar y disminuir aquellos gastos que puedan considerarse superfluos o no prioritarios, porque hoy podemos decir con orgullo que más de 40 mil familias santafesinas tienen un sueldo a fin de mes gracias a la inversión en obras públicas del gobierno de la provincia de Santa Fe”.

Aseguró que “tampoco vamos a reducir la inversión en las políticas sociales que tienen un criterio de nivelación, de inclusión de los sectores populares como la educación pública, la salud pública, las políticas alimentarias y para los jóvenes”.

Adelantó que la provincia va a seguir reclamando “los recursos que le corresponden”, y disparó: “No vamos a aceptar calladamente que nos quiten recursos que nos corresponden, no son fondos del gobierno de Santa Fe, son recursos que les corresponden a los trabajadores, a los vecinos, a los pequeños empresarios que siguen produciendo para generar la riqueza de la argentinos, a los santafesinos”.



DISTANCIA

“No creemos que todas las soluciones de los problemas pasen solamente por reducir el déficit fiscal a partir de un mayor sacrificio de la clase media y de los trabajadores. Tendrán que poner mucho más aquellos que se han llevado la plata de los argentinos a lo largo de los últimos 20 ó 25 años. Los que se la llevaron por actos de corrupción, en bolsos y valijas, pero también los bancos, las empresas y los grupos económicos que han seguido haciendo negocios a costa de los argentinos”.

Al cerrar su discurso, expresó: “Vamos a seguir trabajando desde Santa Fe por una Argentina con más justicia social, con más democracia, con más diálogo pero también con más inclusión y más oportunidades para todos”. “Aquí está el Estado presente para igualar, para que puedan contar con una avenida pavimentada, para que pueda mejorar la circulación. Con las instituciones, las vecinales y la Municipalidad para tener una Santa Fe mejor. Desde Santa Fe apostamos por un modelo distinto, por un modelo de progreso y de desarrollo”, subrayó el gobernador.



ELIMINACION DE SUBSIDIOS

Sobre la eliminación de los subsidios al transporte público por parte del gobierno nacional habló con los periodistas el ministro de Infraestructura de Santa Fe, José Garibay. El funcionario dijo que cada año los santafesinos reciben del gobierno nacional $ 2.300 millones que, si no se encuentran otras fuentes de financiación o se diagrama algún tipo de subsidio desde el gobierno provincial o con las municipalidades y comunas involucradas, significará un aumento en el precio de los pasajes. “Es una evaluación que habrá que hacer cuando tengamos un panorama más claro sobre cómo se va a manejar con la Nación el subsidio al transporte”. Cuando se le consultó si era posible para la provincia absorber esos subsidios, expresó: “Supongo que no”. Y luego, recordó que “no teníamos previsto siquiera el recorte del Fondo Sojero en el Presupuesto, menos aún este nuevo impacto”. Y luego, explicó frente a más preguntas: “Es algo tan reciente sobre lo que no podemos opinar en firme”. (Fuente: El Litoral).