Rompieron el vidrio de un comercio y se llevaron la caja registradora Policiales 04 de septiembre de 2018 Por Pablo Urso Fue en el local Gomplástica, que está ubicado sobre el Bv. Santa Fe. Dos de ellos rompieron con piedras el vidrio de la puerta central, y otros dos hicieron de "campana", al mando de unas bicicletas. Todo quedó registrado en los videos del comercio.

Ver galería 1 / 2 - FOTO JORGE BARRERA ROBO. El local Gomplástica, ubicado en Bv. Santa Fe al 2268, de nuestra ciudad. VIDRIO ROTO. Así quedó la puerta principal del local.

Es la 1:40 de la madrugada del lunes. Hace frío, no tanto como en la jornada del sábado y la del domingo. Un sujeto se acerca al comercio ubicado sobre el Bv. Santa Fe al 2268. Tiene dos piedras, una en cada mano. Más que pierdas, son casi ladrillos, pedazos de baldosas. Se inclina ante la puerta comercial del local, y lanza el primero con su mano derecha. Impacta en el vidrio que está abajo, justamente también a la derecha.

No lo puede romper, lo astilla. Va por más y pasa el ladrillo de su mano izquierda a la derecha. Vuelve a lanzar el otro pedazo y el resultado sigue siendo el mismo. No hay orificio de entrada.

Como si brotara un enojo de él, se abalanza y le arrima un derechazo, con su pierna. Quiere entrar como sea, pero no puede. El vidrio aún soporta. Vuelve a tomar las dos piedras que rebotaron contra el cristal y esta vez sí logra su objetivo. Con la primera de ellas logra un agujero un poco mayor al de una pelota de tenis. Con la segunda no logra nada, porque sólo rebota y no genera más nada.

Entonces, entra en escena la segunda persona en cuestión. ¿Vieron como cuando jugábamos al juego de postas? Teníamos que habilitar a nuestro compañero, dándole la mano, para que este saliera a correr y así seguir la carrera. Bueno, en la madrugada de ayer pasó lo mismo. "Habilita" a su compañero y este llega con dos piedras más. Ya no hay vidrio que aguante semejante salvajada.

Ayudado con sus pies también, entran, rompen todo e ingresan al local. Como ardillas que se cuelan por el hueco que acaban de hacer. Uno no entiende cómo no se cortaron, cómo no se les rompió ni siquiera la campera.

Lo concreto es que pasan, y tardan alrededor de 45 segundos en salir de nuevo. Y lo hacen con la caja registradora del comercio, como si se llevaran un bolso o una caja. Uno sale primero, el otro sale después. Y ya no se ve más nada.



"HABIA DINERO"

LA OPINION logró dialogar con una de las dueñas de Gomplástica, quien le certificó que en la caja registradora había dinero, aunque no quisieron especificar cuánto había. "Es la primera vez que nos entran a robar en este local", dijo la mujer.

Recordemos que hace exactamente un año Gomplástica dejó su sede de calle Belgrano y se mudó al Bv. Santa Fe, donde hasta el momento no habían sufrido ni siquiera ningún daño.

"Hicimos la denuncia pero aún no tenemos muchas novedades al respecto", expresó, confirmando además que fueron dos los que entraron y que fueron otras dos personas las que hicieron de "campana".

En otro video del local, se puede observar como los ladrones llegaron al lugar en dos bicicletas. Los que se bajaron a cometer el cohecho venían sentados en el manubrio. Según lo que se pudo observar, parecían bicicletas "playeras".

Una vez que lograron llevarse la caja del comercio, se dirigieron nuevamente a las bicicletas, donde las otras dos personas restantes los cargaron y huyeron del lugar. También lograron llevarse algunas latas de cemento y un cuchillo que estaba sobre el mostrador. La policía investiga.