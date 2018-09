Perotti mostró su postura en defensa del trabajo Deportes 04 de septiembre de 2018 Redacción Por “Es imprescindible tener una posición clara en defensa del trabajo argentino, de la industria y de nuestras Pymes”, subrayó el rafaelino.

FOTO PRENSA OMAR PEROTTI REUNION. Javier Martin, presidente de la Unión Industrial de Santa Fe en charla con Omar Perotti.

Omar Perotti participó del "almuerzo industrial" organizado por la Unión Industrial de Santa Fe con motivo de los festejos por el “Día de la Industria Nacional” y los 95 años de la entidad.

Allí sostuvo que “es imprescindible marcar la vigencia y la necesidad de un país productivo, es imprescindible tener una posición clara en la defensa de los sectores del trabajo argentino, de nuestra industria y en particular de nuestras PyMes”. “Fundamentalmente lo que uno siente es que tiene que corregirse el rumbo” afirmó Perotti y agregó que “lo que uno más quiere es que la Argentina no vuelva a pasar por lo que otros años nos tocó, los argentinos no merecen otro cimbronazo económico”.

En ese sentido sostuvo que “hay que promover la industria nacional porque cuando a la industria le va bien al país le va bien” y remarcó que “acompañar al sector industrial es central hoy porque es un mensaje en un momento difícil y ojalá cada funcionario nacional internalice que aquí hay un esfuerzo muy grande de muchas PyMES, que son las que sostienen el empleo en la Argentina”.

"Ojalá el Gobierno Nacional tenga el deseo de cuidar la producción y el trabajo. El deseo de cuidar mucho más el mercado argentino analizando bien qué tiene que ingresar al país y qué no, qué cosas realmente no podemos producir que son necesarias para nuestro país y son necesarias para generar luego exportaciones" manifestó Perotti.