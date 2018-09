Las Gigantes a la final Deportes 04 de septiembre de 2018 Redacción Por BASQUET

FOTO CABB POR EL TITULO./ Argentina venció a Paraguay.

La selección nacional femenina de mayores de básquetbol logró anoche la clasificación para la final del campeonato Sudamericano que se disputa en Tunja, Colombia, luego de imponerse a Paraguay en una trabajosa semifinal por 80 a 67. El equipo de la rafaelina Melisa Gretter, que convirtió 4 puntos jugando esta vez solo 12 minutos, enfrentará hoy por el título al ganador del encuentro que disputaban Colombia y Brasil. Débora Gonzalez fue la goleadora con 23.



FORMATIVAS

Atlético en U13 y Libertad en U15, fueron eliminados este fin de semana en los campeonatos provinciales de clubes.

La Crema no pudo avanzar a semifinales en Ceres. Perdió con el local Olímpico 71 a 45, luego le ganó a Sportsman de Villa Cañás 64 a 22 y por último cayó ante Banco de Santa Fe 43 a 40, finalizando tercero en la Zona C. Ya estaba clasificado Unión de Sunchales como representante de la ARB.

En cuanto a los Tigres, el plantel U15 no pudo posicionarse entre los 2 primeros de la Zona A del cuadrangular de semifinales y terminó su participación en la Liga Formativa Provincial por esta temporada. Fue derrota inicial en Rosario ante el local Gimnasia por 71 a 69, luego Libertad derrotó a Libertad de Rosario 73 a 55 y en el duelo clave del domingo cedió sus chances al caer ante Central Olímpico de Ceres por 65 a 53.