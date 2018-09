“Era un partido para ganarlo” Deportes 04 de septiembre de 2018 Redacción Por Lito Bottaniz lamentó no haber podido volverse de Junín con los tres puntos. “Nos duele porque faltando nada nos lo empatan, estamos fastidiosos y molestos porque se nos escapó en el final”, apuntó el DT, que luego sumó: “Me quedo conforme con el segundo tiempo”.

Salió del vestuario visitante en el Eva Perón de Junín, atendió a la prensa que lo esperaba, y ya su rostro expresaba inconformismo. Es que Víctor Bottaniz, como todo Atlético de Rafaela, se quedó con un sabor a poco tras el 1 a 1 ante Sarmiento, y sostuvo que su equipo pudo haber hecho algo más. “Nos duele porque faltando nada nos empatan, era un partido para ganarlo. Estamos fastidiosos y molestos porque se nos escapó en el final pero me quedo conforme con el segundo tiempo”, sentenció. Luego el DT de la “Crema” agregó: “Lo tuvimos en los pies de Albertengo y otra de Casa, lo pudimos haber liquidado, no acertamos en la contra que era un poco la idea cuando entró Maxi y se terminó empatando”.

En cuanto al análisis del encuentro, por la segunda fecha de la B Nacional, Lito expresó: “El PT fue más dividido, de mucha lucha como son todos estos partidos y en el ST mejoramos, un poco, tuvimos algunas situaciones más claras. Lo defendimos bien y sobre el final se nos escapó, me parece que fue falta de Olivera a Angelo (Martino); pero ya está, es fútbol, no lo pudimos defender hasta el final, se nos vinieron arriba. La fatiga de Mauro (Albertengo) y del Flaco (Quiroga) permitieron que ellos liberen a los centrales que vinieron a forzar alguna pelota arriba y la encontraron en el final más allá de que por ahí Ramiro (Macagno), mucho antes, tuvo dos tapadas muy buenas”.

Bottaniz se lamentó por las situaciones marradas cuando el partido estaba para liquidarlo y más allá de la ventaja que logró conseguir con el gol de Albertengo no fue suficiente. “No nos alcanzó, tendríamos que haber acertado en las pocas que nos quedaron al final cuando ellos quedaron muy abiertos. La de Maxi (Casa) fue muy clara, éramos tres contra uno, te duele más que nada por eso. Ellos acertaron en la última”.

Ante la lesión de Gianfranco Ferrero el DT volvió a apostar por Angelo Martino en posición de tres (lo había hecho ante Quilmes) y sobre ello Sarmiento tomó nota y, sobre todo en el primer tiempo, inclinó la cancha por dicho sector.

“Me parece que el PT levantaron dos pelotas pero las defendimos por adentro, cargaron mucho el juego por ese sector, sabíamos que la pelota era larga para Orsini. Nosotros tomamos riesgos por una cuestión que también proponemos, por eso Quiróz fue por izquierda enganchando por adentro con las pelotas cruzadas”, argumentó Lito, que volvió a lamentarse: “Se escapó y duele porque era un partido que estaba controlado, si el gol hubiese sido antes por ahí uno no dice nada. Por eso duele mucho más”.

La “Crema” no hizo el mejor partido pero en la primera que tuvo en el complemento la aprovechó al máximo, luego se replegó y se traía tres puntos valiosos de su visita a Sarmiento. A pesar del rendimiento, estuvo cerca. “Hay que seguir intentando, tenemos que hacernos fuertes de local, fundamentalmente, y después trabajar un partido como el del sábado que a lo mejor con un poquitito de fortuna y ligando un poco más, faltaba un minuto, nos hubiésemos llevado los tres puntos”, remarcó Bottaniz que luego sumó: “Todos los partidos van a ser luchados y peleados como estos, no se ve tanto fútbol. En una parte del ST jugamos bastante bien, intentamos un poco más, las tuvimos. Y cuando hay que defender se defiende”.

Tanto con Quilmes en la primera fecha como el último sábado ante el conjunto de Iván Delfino a Atlético le costó más el PT que el complemento. Sobre ello, Bottaniz analizó: “Nos cuesta algo en el arranque, depende también lo que proponga el rival, Sarmiento dividió muchas pelotas, nos costó, nos forzaron, hicimos muchas faltas laterales, ellos trataron mucho con el juego aéreo. En el ST encontramos un poco más de espacios, ganamos la primera pelota que se rebotaba, se circuló más, la jugada del gol fue muy buena y después era tratar de achicarles los espacios atrás y aprovechar una contra”.