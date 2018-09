Juveniles Deportes 04 de septiembre de 2018 Redacción Por Leer mas ...

Entre miércoles y jueves, Ben Hur disputará partidos correspondientes al Torneo Juvenil del Centro organizado por el Consejo Federal. Como cierre de la fecha Nº 6, este miércoles la BH recibirá a 9 de Julio de nuestra ciudad en la cancha auxiliar Nº 3.

En primer turno, desde las 18 hs, jugará el Sub 15, mientras que cerrando la jornada lo hará, desde las 20 hs, el Sub 17. El jueves se iniciará la fecha Nº 7, el Sub 19 de Ben Hur enfrentará como local, desde las 18 hs, a 9 de Julio de Morteros.