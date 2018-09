Otra vez la violencia Deportes 04 de septiembre de 2018 Redacción Por Leer mas ...

Almagro le ganaba 2 a 0 al Deportivo Morón en el Nuevo Francisco Urbano, quedaban 15 minutos para la finalización del encuentro cuando distintos estallidos en las inmediaciones del estadio obligaron a parar el encuentro.

Corría el minuto 30 del segundo tiempo cuando se empezaron a escuchar distintas detonaciones sumado a gases lacrimógenos. Allí, el árbitro del cotejo, Ramiro López, paró momentáneamente el juego a la espera de una solución, pero al cabo de diez minutos no recibió garantías de la policía y decidió suspender el encuentro.

Aparentemente habría sido un enfrentamiento entre la policía y un grupo de hinchas que quisieron ingresar a la cancha. Lo cierto es que estos graves acontecimientos podrían traer una sanción para el club.

Era el primer partido del "Gallo" en el Nuevo Francisco Urbano en esta temporada y ahora en el plantel comandado por Walter Otta esperan que su cancha no sea inhabilitada para los próximos compromisos.



GANO QUILMES

En el cierre de la jornada, Quilmes derrotó 2-0 a Los Andes en el estadio Centenario. Los goles para el triunfo "Cervecero" fueron anotados por Federico Anselmo, a los 54 minutos de penal y a los 62m.



Próxima fecha (3ª): Arsenal vs Instituto, Gimnasia Mendoza vs. Chacarita, Olimpo vs. Ferro, Agropecuario vs. Temperley, Platense vs. Deportivo Morón, Defensores de Belgrano vs. Santamarina, Central Córdoba (Santiago) vs. Quilmes, Almagro vs. Independiente Rivadavia, Atlético de Rafaela vs. Brown de Adrogué, Guillermo Brown (Puerto Madryn) vs. Nueva Chicago, Los Andes vs. Sarmiento, Villa Dálmine vs. Mitre (Santiago).