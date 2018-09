Carta de lectores Carta de Lectores 04 de septiembre de 2018 Redacción Por Leer mas ...

Deserción escolar



Sr. Director:





Somos un grupo de alumnas de 5to año del colegio Nuestra Señora de la Misericordia Nº 8022 y desde la materia “Seminario de investigación de problemáticas contemporáneas” decidimos abordar una temática presente en nuestra ciudad, que, sin dudas, tiene consecuencias desfavorables para la comunidad. Nos referimos a la deserción escolar en la educación media.

Nosotras nos planteamos el interrogante ¿por qué los adolescentes abandonan la escuela secundaria siendo esta obligatoria? Según la Ley Nº 26206.

Pero ahora, la pregunta es ¿cuál es el gasto que genera esta problemática a nivel económico y social? En la actualidad, constatamos que en realidad hoy se cuenta con distintos programas que comparten este mismo objetivo (volvé a estudiar, seguila, plan fines, entre otros), los cuales implican acompañamiento profesional, espacio físico, tiempo personal de los involucrados y equipamiento para que esto sea posible. ¿Es necesario tener tantos programas, siendo cada uno, un peso económico y no contar con uno lo suficientemente eficaz? Entonces llegamos a otra pregunta. ¿Qué costo económico y social representa la deserción escolar?

Si bien podemos reconocer un primer afectado, el que dejó de estudiar, no es el único. El adolescente que no completa en tiempo y forma el secundario se ve dificultado su acceso al mundo laboral y por supuesto bloqueado el acceso a un nivel educativo superior. Teniendo en cuenta el perfil de los desocupados en nuestra ciudad, el 53% de los desempleados no finalizó la escuela secundaria. Esto a futuro implica un decrecimiento del PEA (población económicamente activa).

Por otra parte, ese alumno significó la inversión de la sociedad en profesores, personal administrativo y de mantenimiento, infraestructura edilicia y tantos servicios que no fueron aprovechados pertinentemente. Por eso, entendemos que este tema no termina de dimensionarse realmente.

¿Cuál es la calidad educativa que reciben sus hijos? Por su parte, las instituciones educativas ven la necesidad de diagramar nuevos y decisivos modos de acompañamiento y tutoría, estrategias cada vez más personalizadas para evitar que los alumnos abandonen los estudios. En pos de “adaptaciones” sucesivas lo que se logra es bajar los niveles de exigencia y aunque nadie lo quiera admitir esto no es ni más ni menos que reducir la calidad educativa. La consigna es “retener” y no “expulsar” del sistema.

Ahora bien, ¿no sería justo que todos estos esfuerzos y recursos se orienten hacia ellos que si quieren capacitarse? ¿No nos damos cuenta que el “asistencialismo” sostenido en el tiempo no es bueno?



