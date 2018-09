Se programa la octava, se completa la séptima Deportes 04 de septiembre de 2018 Redacción Por LIGA RAFAELINA DE FUTBOL

Esta noche, 20 hs, se llevará a cabo la habitual reunión del CD de Liga Rafaelina de Fútbol y en la misma se confirmará el programa de días y horarios para las diferentes categorías liguistas.

En la Primera A se jugará la octava fecha la cual tendrá como mínimo un adelanto que jugarán Sportivo Norte y 9 de Julio, el próximo jueves a las 21:30 hs en barrio Barranquitas.

Otro de los encuentros que podrían adelantarse al domingo sería el clásico de Sunchales entre Unión y el Deportivo Libertad, en Avenida Belgrano. Se jugaría miércoles o jueves, si es que no se pide la postergación.

Los líderes, Peñarol y Ben Hur, serán locales de Tacural y Argentino Quilmes, respectivamente.

La fecha completa: Sportivo Norte vs 9 de Julio, Ferrocarril del Estado vs. Atlético de Rafaela, Argentino de Humberto vs. Brown de San Vicente, Unión vs. Deportivo Libertad, Florida de Clucellas vs. Deportivo Ramona, Ben Hur vs. Deportivo Tacural, Peñarol vs. Argentino Quilmes.



COMPLETAN LA SEPTIMA

Este martes se completará la 7ª fecha del Clausura de Primera A con el cotejo postergado por lluvia, el pasado domingo, entre el Deportivo Tacural y Florida de Clucellas. El mismo comenzará a las 20:30 hs y será arbitrado por Guillermo Vacarone.



Las Posiciones: Ben Hur 14, puntos; Peñarol 14; Sportivo Norte 12; Ferrocarril del Estado 12; Atlético de Rafaela 11; Florida de Clucellas 10; Deportivo Ramona 10; Argentino Quilmes 8; Brown de San Vicente 7; Unión de Sunchales 7; 9 de Julio 5; Deportivo Libertad 5; Argentino de Humberto 4; Deportivo Tacural 4.



Los peores Promedios: Argentino Quilmes 1.279; Brown de San Vicente 1.235; Sportivo Norte 1.147; Deportivo Ramona 0.985; Argentino de Humberto 0.891.