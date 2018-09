Triunfo tucumano en Rosario Deportes 04 de septiembre de 2018 Redacción Por El "Decano" sumó una gran victoria en su visita a la "Lepra" tras imponerse por 2-1 con gol de Leandro Díaz. En Tucumán, San Martín y Gimnasia igualaron 1 a 1.

FOTO WEB EL GOL. / Leandro Díaz ya definió y con su gol el Decano le ganó a Newell's.

Atlético Tucumán supo ser inteligente y sacó provecho de las ocasiones que tuvo a su favor y venció ayer a Newell s Old Boys por 2 a 1, en el partido correspondiente a la cuarta fecha del torneo de la Superliga, en el estadio "Marcelo Bielsa".

El equipo rosarino se puso en ventaja con un gol de Mauro Formica, quien tomó un rebote de un penal que le atajó Cristian Luchetti, a los 26 minutos, pero igualó Mauro Matos, de cabeza, a los 43. En el complemento el "decano" tucumano se impuso con un gol del exAtlético de Rafaela, Leandro Díaz, a los 39.

Newell's fue el que tomó la iniciativa y ya desde el planteo, dado que De Felippe colocó en cancha a Formica, Figueroa y Fértoli, para crear un circuito de juego que pueda abastecer al portugués Leal.

No obstante, el orden que tiene el "decano" y que lo puso entre los mejores ocho de la Copa Libertadores, le permitió manejar las acciones, estar atento y evitar cualquier tipo de sorpresa.



EMPATE EN TUCUMAN

San Martín y Gimnasia y Esgrima de La Plata igualaron en uno, al cabo de un discreto encuentro disputado anoche en el estadio "La Ciudadela", en el marco de la cuarta jornada de la Superliga.

Mauro Guevgeozián inauguró el score para el conjunto platense, a los 40 minutos del complemento, en tanto que Lucas Acevedo niveló las acciones para el dueño de casa, a los 45. Si bien el conjunto de Forestello tuvo mayor ambición que su rival, el reparto de puntos no suena descabellado debido a la falta de argumentos futbolísticos de sendas formaciones.



La próxima fecha (5ª): Viernes 14/09: 19:00 Estudiantes - Aldosivi (Fox Sports), 21:00 Atlético Tucumán - Tigre (TNT Sports). Sábado 15/09: 13:15 Independiente - Colón (TNT Sports),15:30 River - San Martín de San Juan (Fox Sports), 17:45 Belgrano - Newell's (Fox Sports), 20:00 Argentinos - Boca (TNT Sports). Domingo 16/09: 11:00 Patronato - Gimnasia (Fox Sports), 13:15 Vélez - San Martín de Tucumán (TNT Sports), 15:30 Unión - Talleres (Fox Sports), 17:45 Lanús - Racing (TNT Sports), 20:00 Godoy Cruz - San Lorenzo (Fox Sports). Lunes 17/09: 19:00 Huracán - Banfield (TNT Sports), 21:00 Rosario Central - Defensa y Justicia (Fox Sports).