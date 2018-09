ATE se movilizó contra los despidos en Agroindustria Nacionales 04 de septiembre de 2018 Redacción Por Leer mas ...

FOTO NA MARCHA. Manifestantes resisten recortes y despidos.

BUENOS AIRES, 4 (NA). - Militantes de ATE Capital marcharon ayer a la Plaza de Mayo para reclamar la reincorporación de unos 600 trabajadores del recientemente desaparecido Ministerio de Agroindustria, en tanto, gremios estatales e investigadores científicos realizaron un "abrazo simbólico" a la sede del Ministerio de Ciencia y Tecnología, en rechazo a su eliminación.

Luego del discurso del presidente Mauricio Macri, quien anunció una serie de modificaciones en el Gabinete, militantes de ATE Capital realizaron un "abrazo" simbólico frente a la Casa Rosada.

Los manifestantes se movilizaron desde el Ministerio de Agroindustria hasta el de Modernización, donde realizaron un acto central en el que pidieron la reincorporación de empleados estatales y advirtieron que habrá más despidos a partir de los cambios que implementará el Gobierno. Luego se dirigieron a la zona de Plaza de Mayo para continuar con la protesta y pedir "una mesa de diálogo" con las autoridades nacionales.

A raíz de las modificaciones anunciadas por Macri, la cartera de Agroindustria pasó a ser una Secretaría dependiente del fusionado Ministerio de Producción y Trabajo, que quedó a cargo de Dante Sica. "Entendemos que en esta nueva etapa se está ajustando lo que ellos entienden como gasto público, que somos nosotros. Este escenario va a generar nuevos conflictos sociales", señaló Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, en diálogo con la agencia NA.

En su discurso frente al desaparecido Ministerio de Agroindustria, Catalano señaló que "si no cambian las políticas públicas, si no cambia el modelo económico, si no cambia su relación con los trabajadores y trabajadoras, lo que hay que cambiar es el Gobierno".

"Quizás hoy no podamos detener a Mauricio Macri, tal vez no ahora, pero sepan que en nuestro espíritu democrático, nuestro espíritu de participación democrática que son las elecciones de 2019, yo personalmente le digo a Mauricio Macri: ´Nos estás exigiendo mucho´", agregó.

En paralelo a esta protesta, se desarrolló este lunes un abrazo simbólico con cientos de manifestantes en el también extinto Ministerio de Ciencia y Tecnología, que pasó a tener rango de Secretaría dependiente del Ministerio de Educación, por disposición del Poder Ejecutivo.

Gremialistas de ATE-Conicet, de UPCN y AGD-UBA, militantes de la agrupación Científicos y Universitarios Autoconvocados, de Jóvenes Científicos Precarizados, además de investigadores, profesores y estudiantes realizaron una multitudinaria asamblea en la sede de la cartera ubicada en el barrio porteño de Palermo en repudio al cierre del Ministerio.

Luego llevaron la protesta a la esquina de la Avenida Santa Fe y Juan B. Justo, donde realizaron un corte de tránsito vehicular con consignas en contra del "ajuste" del Gobierno para el sector científico y universitario.

"La desaparición es un mensaje político. A este Gobierno no lo importa la ciencia y la tecnología. El mensaje que le damos a los países desarrollados es que no nos importa la ciencia y la tecnología", sostuvo el diputado nacional del Frente para la Victoria Roberto Savarezza.