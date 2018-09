Bono adicional para los beneficiarios de la AUH Nacionales 04 de septiembre de 2018 Redacción Por Habrá refuerzos de 1.200 y 1.500 pesos en la AUH en septiembre y diciembre.

BUENOS AIRES, 4 (NA). - Tras sumar a su órbita la cartera sanitaria, la nueva ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley, confirmó ayer que en septiembre habrá un refuerzo de 1.200 pesos a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otro de 1.500 pesos en diciembre.

Además, aseguró que el Ejecutivo trabaja "para que no haya conflicto social" a fin de año y controlar "situaciones como la inflación". "Se cumplirá con el cronograma de aumento en planes sociales", aseguró la funcionaria nacional al término de la reunión de Gabinete que encabezó el presidente Mauricio Macri tras materializarse los cambios en el equipo de Gobierno.

Stanley, además, dijo que se harán todos los "esfuerzos posibles para cumplir con el cronograma de vacunación" y que se reforzará "la entrega de alimentos" en comedores.

La cartera de Desarrollo Social detalló en un comunicado los alcances de las medidas dispuestas por el Gobierno, luego de que el Presidente admitiera que a raíz de la devaluación experimentada en el país "la pobreza va a aumentar".

En cuanto a la AUH, sobre los 1.684 pesos de septiembre, los beneficiarios recibirán 1.200 extra, y luego otros 1.500 en diciembre, se informó oficialmente.

"Más de un millón de familias recibirán 2.700 pesos; 600.000 familias recibirán 5400 pesos; 278.000 familias 8.100 pesos; 105.000 familias 10.800 pesos y 47.000 familias 13.500 pesos", explicó el Ministerio.

Además, detalló que se aumentarán los planes sociales a 5.750 pesos en septiembre y a 6.000 pesos en diciembre, y está previsto que la cartera se reúna con los movimientos sociales para dar detalles de las medidas.

"Ordenamos, transparentamos y actualizamos el valor de los planes sociales. Y definimos que en contraprestación las personas debían terminar sus estudios, capacitarse en oficios y hacer un aporte a su comunidad", expresó Desarrollo Social.

En tanto, señaló que van a "reforzar la entrega de alimentos e incrementar la asistencia a merenderos y comedores", para "cumplir la Ley de seguridad alimentaria en articulación con las provincias y municipios para solicitar que prioricen la asistencia y reconsiderar el valor nutricional de los productos para que nuestros chicos crezcan sanos".

En declaraciones radiales, la funcionaria agregó que se va a esforzar "para que no haya conflicto social en diciembre" y para que "situaciones como la inflación más allá de la prevista puedan ser contrarrestadas".

De esta manera se diferenció de la diputada oficialista Elisa Carrió, que durante un encuentro en la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) descartó que a fin de año se van a producir disturbios. "Estamos trabajando con mucha responsabilidad para que eso no ocurra, para que justamente todo aquello que cada argentino necesite lo podamos proveer desde el Gobierno", respondió Stanley al respecto.

Sobre el anuncio que hizo Macri de ampliación del programa Precios Cuidados, la jefa de la cartera de Desarrollo Social sostuvo que esta semana se renovará con "especial foco en los alimentos de la canasta básica para seguir acompañando a las familias argentinas y permitiendo tener precios de referencia". Para ello, el Ministerio que dirige Stanley trabaja junto al de Producción y Trabajo, que ahora encabeza Dante Sica.