Cuadernos: Cristina rechazó acusaciones Nacionales 04 de septiembre de 2018 Redacción Por En su regreso a los Tribunales federales, la ex presidenta sostuvo que Macri debería ser investigado.

FOTO NA CRISTINA. Al retirarse de los tribunales de Comodoro Py.

BUENOS AIRES, 4 (NA). - En su séptima presentación en los tribunales de Comodoro Py, la senadora Cristina Kirchner entregó un escrito en el que negó las acusaciones en su contra por el cobro de coimas por la obra pública, criticó la actuación del juez Claudio Bonadio y señaló que al haber ampliado la investigación hasta 2003 debía citar al presidente Mauricio Macri, ya que "se encontraba al frente del grupo empresarial familiar" por entonces.

Durante la jornada, también el ex ministro de Planificación Julio De Vido se negó a contestar preguntas del juez y presentó un escrito a través de su defensa en el Juzgado, en el que denunció presuntas irregularidades en la causa de los cuadernos del chofer Oscar Centeno.

La ex jefa de Estado y actual senadora del Frente para la Victoria ingresó al mediodía a los Tribunales de Comodoro Py y se retiró raudamente al cabo de 20 minutos de audiencia, tras presentar un escrito en el que embistió con dureza contra Bonadio, el fiscal Carlos Stornelli y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti.

Además, consideró que como Bonadio extendió el período de tiempo que abarca la investigación, situando el comienzo de las actividades presuntamente delictivas desde 2003 y no desde 2008, entonces debería citar a declarar al actual presidente Mauricio Macri, ya que "se encontraba al frente del grupo empresarial familiar", IECSA, que fue beneficiada con la concesión de obra pública.

"Se habla aquí de una extensión temporal del objeto procesal de la causa y no se convoca a prestar declaración indagatoria a los dueños de las empresas más importantes del país que supuestamente habrían participado en los episodios que se dice estar investigando. Hasta el 2006 Macri se encontraba al frente del grupo empresario familiar, el cual según los dichos de algún 'arrepentido' también habría formado parte de la cartelización de la obra pública", expresó la ex mandataria en un escrito.

Y agregó que, "en medio de las peores noticias económicas y cuando el dólar se aproximó a los cuarenta pesos", fue "necesario" para el Gobierno que se la citara por séptima vez al Juzgado de Bonadio, lo mismo que aseguró ocurrió cuando la convocó como imputada en otras oportunidades y por otras causas.

Cristina Kirchner volvió a cuestionar además que Bonadio y Stornelli se hayan "apropiado" del expediente a través de "una escandalosa maniobra de fórum shopping", y tildó al primero de "juez enemigo".

"Reitero mi negativa de manera categórica y terminante, de haber formado parte de algún tipo de asociación ilícita, así como también de haber cometido delito alguno", afirmó Cristina Kirchner, que dijo que la causa denominada de los cuadernos "en rigor" debería llamarse "de las fotocopias".

En un tramo del escrito, recordó que el juez se contradijo al ampliar el período temporal con lo publicado a través del Centro de Información Judicial (CIJ), el cual calificó como un "medio publicitario dirigido por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, quien brindó a Bonadío directas señales de apoyo".

Además, se refirió a los allanamientos en su departamento de Capital Federal, donde no se le permitió estar presente a su abogado; y en su casa en El Calafate, porque aseguró se extendió en el tiempo "de manera ilegítima y deliberada".

"Estamos en presencia de una supuesta investigación que carece de todo contenido jurídico, que se desarrolla con fines que nada tienen que ver con un servicio de administración de justicia y que, de manera torpe, busca distraer la atención de la opinión pública frente a una debacle política, económica y social que ya nadie puede ocultar", remató en el escrito.

Bonadio ya la había indagado el pasado 13 de agosto acusándola de ser "jefa" de una asociación ilícita destinada a un sistema de recaudación ilegal que recibía bolsos con dinero por parte del empresariado que era beneficiado con la obra pública.

Por su parte, De Vido se negó a prestar declaración desde el penal de Marcos Paz donde se encuentra detenido y presentó un escrito en el que volvió a rechazar las acusaciones sobre las maniobras de sobornos en la causa de los cuadernos.

El ex funcionario kirchnerista criticó que el juez impuso el "secreto Bonadio" al no dejarle ver a sus abogados parte de la causa y criticó la "imputación desprovista de cualquier referencia de modo, tiempo y lugar".

"Niego total, categórica y absolutamente los hechos que se me estarían atribuyendo", sostuvo y agregó: "Lo único que resulta ser cierto es que he sido funcionario del Poder Ejecutivo Nacional desde el 2003 al 2015".

En ese sentido, negó nuevamente "haber recibido fondos ilegales en bolsos, bolsita, sobre, cajas y/o cualquier otra forma o modo" y denunció que "armaron el escenario de los cuadernos para ocultar la parálisis de la obra pública y el deterioro de las instituciones del país".