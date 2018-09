Malestar del campo por mayores retenciones Nacionales 04 de septiembre de 2018 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 4 (NA). - Dirigentes ruralistas criticaron ayer la decisión del Gobierno de reimplantar las retenciones a las exportaciones y se quejaron porque se le saca al campo para "financiar la timba financiera y al FMI". Para lograr equilibrar las cuentas públicas y calmar los mercados, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, anunció que aplicarán retenciones a las exportaciones: $ 4 por dólar a los productos primarios y $ 3 al resto.

En un comunicado, la Sociedad Rural Argentina, que preside Daniel Pelegrina, aseguró que los derechos de exportación "son instrumentos distorsivos que desalientan la producción, la inversión, el empleo y el comercio exterior". "Creemos que debieran existir herramientas superadoras para lograr la generación de recursos fiscales, que incluyan a todos los sectores económicos. El impulso a la producción es la solución que la Argentina necesita en el contexto de la emergencia cambiaria que arrastramos desde hace meses", sostuvo.

Señaló que "las medidas anunciadas desde el Ministerio de Hacienda apuntan al corto plazo, y se manifiestan como transitorias en la búsqueda del necesario equilibro fiscal". En tal sentido, prometió que "el campo continuará una vez más, colaborando con toda iniciativa que apunte a proyectar a nuestra Nación definitivamente en el sendero del desarrollo".

El presidente de Federación Agraria Argentina (FAA), Omar Príncipe reflexionó: "se condena otra vez a los pequeños y medianos productores, sin diferenciarlos, a pagar más para sostener la timba financiera y al FMI". "No son buenas noticias. Estamos muy preocupados. Lo primero a decir es que las medidas afectan a muchos sectores, pero desde la Federación Agraria debemos hablar en primer lugar por los pequeños y medianos productores a los que representamos, a lo largo de todo el país", dijo. Señaló que "se trata de un segmento de la producción que ya venía complicado, con falta de financiamiento, inflación y suba de tarifas, más altísimas tasas de interés".

"Está claro que de acá en más habrá dos dólares distintos. Uno para pagar insumos y otro para vender, con retenciones. En trigo o en maíz, habrá que restar el 10% al valor, con un trigo ya sembrado se cambian las reglas de juego. Hay muchos que se endeudaron para sembrar maíz y se modifica el escenario", alertó.



EMPRESARIOS

Empresarios cuestionaron ayer las nuevas medidas económicas anunciadas por el Gobierno, que reimplanta un esquema de retenciones a las exportaciones, mientras una cámara de industriales pymes reclamó pesificar la energía y congelar precios por seis meses para superar la crítica situación.

El ex presidente de CAME Osvaldo Cornide consideró que el jefe de Estado "ha vuelto a referirse a la peor crisis argentina", pero "lo peor no pasó: se nos viene encima". "Se plantean las cosas al revés, primero cerrar las cuentas y luego crecer. Lo correcto sería, primero el desarrollo y después o simultáneamente la racionalización", sostuvo Cornide. "Hay que estimular las fuerzas productivas primero y endeudarse para crecer y no especular. Así lo hizo (Arturo) Frondizi", agregó el empresario, recordando al ex presidente desarrollista.

Por su parte, el vocal de la UIA José Urtubey evaluó: "Lo que hay que hacer es buscar cómo vamos a pagar la cuenta de la forma más eficiente posible". "Que el ajuste lo termine pagando la producción, que son quienes deberían encender los motores del desarrollo para pagar las cuentas, es contraproducente", apuntó en diálogo con Radio Mitre.