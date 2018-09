Del Potro ante Isner a la hora de la siesta Deportes 04 de septiembre de 2018 Por Sergio Boschetto Por el pasaje a semifinales, juegan en el Arthur Ashe (no antes de las 15 hs.). En el otro partido de cuartos, en el último turno de la noche, chocan Rafael Nadal (1) y Dominic Thiem (9).

FOTO S.B. POR UN NUEVO FESTEJO./ Del Potro tendrá un rival peligroso.

(LA OPINION en el US Open 2018). - Fue un día especial para todo EE.UU, de fiesta por la celebración del día del trabajo. Otra jornada con gran afluencia de público, que desafió al sol y a una temperatura que se hizo sentir en gran parte de la jornada. Así, en este ambiente comenzó la segunda semana del último Gran Slam del año y con ello partidos sumamente atrayentes.

De todos los partidos disputados por el lado de varones, ganaron los de siempre (falta el resultado de Federer / Millman, que jugaban al cierre de esta edición). Y eso implica grandes partidos en semifinales. Del Potro vs. Isner entre sí. Es un choque de altura, el norteamericano mide 2,08, el argentino 1,98.

El historial favorece a la Torre de Tandil 7-4, más allá que la mayoría de los cruces fueron muy parejos. El último fue no hace mucho, en los octavos de final del último Roland Garros, la victoria fue para Delpo 6-4 6-4 y 6-4. Este año jugaron en Miami, en una superficie similar al US Open y la victoria (6-1 y 7-6) fue para el hombre nacido en Greensboro, Carolina del Norte.

Resultados de los partidos del lunes hombres y mujeres: N. Djokovic (SRB) 6-3, 6-4, 6-3 a J. Sousa (POR); K. Nishikori (JPN) 6-3, 6-2, 7-5 a P. Kohlschreiber (GER); M. Cilic (CRO) 7-6(6), 6-2 y 6-4 a D. Goffin (BEL); M. Keys (USA) 6-1, 6-3 a D. Cibulkova (SVK); N. Osaka (JPN) 6-3, 2-6 y 6-4 a A. Sabalenka (BLR); L. Tsurenko (UKR) 6-7 (3) 7-5 y 6-2 a M. Vondrousova.

En dobles, varones -J. Cabal/R. Farah (COL) 6-2, 2-6 y 6-3 a I. Dodig (CRO)/N. Granollers (ESP); J. Murray (GBR) /B. Soares (BRA) 7-6 (4) y 6-4 a R. Haase (NED) / M. Middelkoop (NED).

Gran afluencia: otro récord de asistencia en un día, esto se da por segunda jornada consecutiva y por tercera vez durante el torneo. El sábado 1° de septiembre cortaron tickets 71.002 aficionados que entraron al USTA Billie Jean King National Tennis Center, con 43,128 aficionados durante el día y 28,774 en la sesión nocturna.



COPA DAVIS

Equipo confirmado para enfrentar a Colombia: Gastón Gaudio será el capitán y por ende el que se siente en el banco y los jugadores elegidos son Diego Schwartzman, Guido Pella, Horacio Zeballos y Máximo González. Junto a Gaudio, estarán Guillermo Coria y Guillermo Cañas, un trío comandando el equipo, algo inédito en la era post Daniel Orsanic.

Schwartzman y Pella fueron los que jugaron en los partidos de singles ante Chile. Vuelve al equipo Horacio Zeballos, especialista en dobles, que seguramente tendrá, junto a Máximo González la complicada tarea de enfrentar a una de las mejores parejas de dobles del circuito , Juan Sebastián Cabal y Robert Farah. La cita será en el Aldo Cantoni, en San Juan, entre el 14 y 16 de Septiembre.