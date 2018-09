Pese a anuncios, el dólar volvió a subir Nacionales 04 de septiembre de 2018 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 4 (NA). - El dólar saltó ayer 2,6% a 38,98 pesos promedio tras los anuncios del presidente Mauricio Macri y del ministro Nicolás Dujovne vinculados con la aplicación de retenciones agrícolas e industriales, mientras en algunas entidades financieras cerró por encima de los $ 39, pese a las ventas de reservas por parte del Banco Central.

Macri y Dujovne dieron a conocer este lunes una serie de medidas con el fin de encontrar el equilibrio en las cuentas públicas e intentar llevar calma a la plaza financiera, que la semana pasada operó con nerviosismo y una vertiginosa suba del tipo de cambio.

Pese a los anuncios y la decisión de renegociar con el FMI, la divisa norteamericana registró un avance de 2,6% frente al cierre del viernes pasado, en el marco de una jornada con poca actividad por el feriado en los Estados Unidos, un mercado de referencia para la plaza porteña.

Según un promedio publicado por la autoridad monetaria, la divisa terminó este lunes a $37,16 para la punta compradora y a $38,98 para la vendedora.

Ante la fuerte suba del dólar, registrada pese a que en Wall Street no hubo actividad por feriado, el Banco Central decidió concretar una subasta a minutos del cierre para poner techo a la escalada. "El monto ofrecido fue de dólares estadounidenses 100 millones. El monto adjudicado fue de dólares estadounidenses 100 millones", señaló en un comunicado.

Analistas evaluaron que se debe esperar a este martes para ver cuál será la reacción definitiva de los mercados, que en primera instancia volvieron a responder de manera negativa al accionar del Gobierno.

En el primer día hábil de septiembre, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), informaron que el mes pasado las empresas del sector liquidaron US$ 1.604.869.934 dólares, cifra que representa una baja de 28 por ciento.

Las entidades que representan un tercio de las exportaciones argentinas también subrayaron que el monto liquidado desde comienzos de año asciende a US$ 15.726.700, "manteniéndose en los niveles históricos de los años previos".