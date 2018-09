El gobernador estuvo presente en la celebración por el Día de la Industria Locales 04 de septiembre de 2018 Redacción Por Leer mas ...

Por su parte, el gobernador Miguel Lifschitz participó este lunes del almuerzo organizado por la Unión Industrial de Santa Fe (UISF) para celebrar el aniversario de la creación de esa entidad, como asociación; también el Día de la Industria. “Feliz día de la Industria Nacional, un término asociado a una cantidad de ideas y conceptos, y que se vincula con determinados momentos de la historia argentina del siglo XX y XXI; los últimos 100 años durante los cuales se desarrolló una industria nacional que estuvo siempre vinculada a una idea de desarrollo, de valor agregado, de generación de empleo, de incorporación de tecnología, de independencia economía, de autonomía ”, afirmó Lifschitz.

“Un proceso de desarrollo que se consolidó sobre la base de la conjunción de los esfuerzos del Estado, de la inversión pública para generar las infraestructuras, las industrias de base, como fue la energía o el acero, y el natural emprendedurismo de nuestros empresarios que a lo largo de décadas fueron construyendo el entramado que hoy podemos denominar industria nacional”. “Hoy después de los discursos que hemos escuchado del presidente (Mauricio Macri) y del ministro de Hacienda (Nicolás Dujovne) tenemos la certeza de que se va a profundizar el modelo económico que se viene aplicando cuyas consecuencias las estamos viviendo y probablemente las vamos a vivir con mayor intensidad en los próximos meses: inflación, recesión de la actividad económica, pérdidas de empleo, incremento de la deuda, devaluación” . “En Argentina tenemos una gran dificultad para construir una base común de intereses, acuerdos y consensos que nos permitan salir de ese subibaja, que lleva 50 años. Ya no solamente Uruguay o Chile, sino Bolivia, Perú y Paraguay, para nombrar algunos de los más cercanos, logran darle un cauce a un proyecto nacional de desarrollo más allá de las diferencias políticas y de las contingencias internacionales que siempre existen”. “Ya no le podemos echar la culpa a los mercados externos de los problemas que no podemos resolver. Creo que es indispensable construir algún espacio de diálogo, es fundamental la concertación para superar los momentos de dificultades. También es

indispensable para construir un proyecto de futuro y, sobre todo, para transitar tiempos de emergencia como los que estamos viviendo”. “Aquí en la provincia de Santa Fe hemos puesto en marcha el Consejo Económico y Social, con dificultades porque hay distintas miradas sobre la realidad, pero la experiencia ha sido positiva. También ha sido positiva la mesa de articulación fiscal que hemos organizado y puesto en marcha hace ya más de dos años con las organizaciones de la producción. Por eso digo, necesitamos construir espacios de diálogo, de concertación y construir confianza sobre que las cosas que decimos son las que hacemos y que mantenemos en el tiempo”.