Del Potro arrasó a Coric y espera a Isner

(Por Sergio Boschetto, enviado especial al US Open). -Sin problemas y controlando todo el partido, el hombre de Tandil se instaló en cuartos de final y el martes chocará con John Isner, uno de los mejores sacadores del circuito. Será un partido donde el saque será una arma fundamental para marcar diferencias.

Partidos para hoy

Varones: Kei Nishikori vs P. Kohlschreiber (GER)

* M. Cilic (CRO) vs. D. Goffin (BEL)

Mujeres: M. Keys (USA) vs. D. Cibulkova (SVK)

* C. Suárez Navarro (ESP) VS. M. Sharapova (RUS)

* A. Sabalenka (BLR) vs. N. Osaka (JPN)

* M. Vondrousova (CZE) vs. L. Tsurenko (UKR)







Labor Day, o Día del Trabajo

Hoy es un día de fiesta en los Estados Unidos. Todos los años se celebra el primer lunes de septiembre. Tiene su origen en un desfile celebrado el 5 de septiembre de 1882 en Nueva York, organizado por los Noble Orden de los Caballeros del Trabajo, inspirados en un evento anual similar realizado en Toronto (Canadá). En 1884 se realizó otro desfile y los Knights of Labor decidieron hacerlo anualmente.

En su momento tras organizaciones, la gran mayoría afiliadas a la Primera Internacional, querían que fuese el 1 de mayo, fecha que recuerda el comienzo -en 1886- de una huelga reivindicativa de la jornada laboral de ocho horas, y que llevó a la Revuelta de Haymarketde Chicago, tres días después.

Pero fue el presidente Grover Cleveland quien pensó que el feriado del 1 de mayo podría ser una oportunidad para desórdenes.

Teniendo en cuenta esta idea y temiendo que reforzara el movimiento socialista, en 1887 dio su apoyo a la posición de los Knights of Labor y quedó instaurado el primer lunes de septiembre, como el Día del Trabajo.