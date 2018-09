Ternavasio logró la sexta victoria Deportes 03 de septiembre de 2018 Por Darío Gutierrez En damas la vencedora fue Patricia Ponce. Asimismo, Julius Rono y Silvina Torres se llevaron la general de los 10k.

Ver galería 1 / 3 - FOTO D.G. UNA SANA COSTUMBRE./ El sanvicentino sumó otra consagración en los 21k rafaelinos. FOTOS M. LIOTTA MASIVA./ Otra gran respuesta, en el momento de la largada. ILUSTRE VISITA./ Julius Rono se quedó con la general de 10k.

Nicolás Ternavasio se impuso por sexta vez en los 21k “Ciudad de Rafaela, Homenaje a Daniel Tecla Farías”, con otra sólida performance en una mañana casi ideal desde lo climático en otra gran fiesta del running local y regional.

El atleta de San Vicente registró un tiempo de 1h10m08s, aventajando por más de 2 minutos a Víctor Rivero, de Sampacho. El mejor rafaelino en la distancia fue Rodrigo Visconti en sexto lugar, mientras que Germán Fernández arribó séptimo.

En damas, la vencedora fue otra abonada al triunfo. Nos referimos a la esperancina Patricia Ponce, que con 1h19m31s le ganó a muchos hombres y en cuanto a damas, se impuso por casi 13 minutos sobre Cintia Zapata. Carolina Zbrun, rafaelina radicada en San Francisco, fue cuarta, mientras que Pamela Vietti arribó séptima.

"Me sentí muy bien por las sensaciones, por el tiempo. No fue nada fácil desde la primera vez hasta hoy, ganar es siempre una satisfacción muy grande. Me ha tocado algunas ediciones que no he llegado al ciento por ciento, pero uno siempre quiere estar. Hoy se dio todo, la carrera fue una fiesta, muchos competidores, mis amigos de la zona y región anduvieron todos muy bien. Y la frutilla del postre fue el triunfo, corrí unos tres minutos más rápido que el año pasado y con mejores sensaciones", expresó Ternavasio.



RONO Y TORRES

El keniata Julius Rono imprimió un fuerte ritmo en su primera visita a la ciudad y se quedó con la general de 10 kilómetros “Homenaje a Daniel Tecla Farías”. Aunque reconoció luego haber sentido “un poco el frío” de la mañana, no tuvo problemas en llegar con buena ventaja a la meta. El triatleta Pedro Emmert estuvo cerquita del podio de la general, mientras que Rodrigo Ghilardi fue otro rafaelino destacado en el quinto lugar.

Entre las damas también tuvo una buena diferencia la ganadora, Silvina Torres, de San Francisco, que se impuso a Rosana Morelli y Ayelén Negri. Valeria Allassino fue la mejor rafaelina en el cuarto puesto.



RESULTADOS

General 21k varones: 1) Nicolás Ternavasio 1h10m08s, 2) Víctor Rivero 1h12m20s, 3) Roberto Ruiz 1h12m31s, 4) Cristian Gatti, 5) Luis Arias, 6) Rodrigo Visconti, 7) Germán Fernández, 8) Juan C. Púa, 9) Daniel Tourneur, 10) Leonardo Gonzalez.

Luego se ubicaron: 11) Marcelo Vega, 12) Facundo Medrano, 13) Nahuel Martinez, 14) Lucio Retamoso, 15) Juan Revello, 16) Martin Chavez, 17) Fernando Kuriger, 18) Javier Gorosito, 19) Romano Maza y 20) Leonardo Gariboldi.

General 21k damas: 1) Patricia Ponce 1h19m31s, 2) Cintia Zapata 1h32m25s, 3) Sandra Aira 1h38m15s, 4) Carolina Zbrun, 5) Teresita Nogueira, 6) Malvina Espinosa, 7) Pamela Vietti, 8) Carina Condotto, 9) Laura Negro y 10) Verónica Ruatta.

Luego se ubicaron: 11) Virginia Falasconi, 12) Verónica Abratte, 13) Paola Rossi, 14) Elena Tonón, 15) Paula Colombero, 16) Julia Benitez, 17) Glenda Morahan, 18) Stéfani Curro, 19) Aldana Abraham y 20) Cristina Gómez Diaz.

General 10k masculina: 1) Julius Rono 32m20s, 2) Mario Farías 34m58, 3) Alexis Simioni 35m03, 4) Pedro Emmert 35m04, 5) Rodrigo Ghilardi 35m53, 6) José Frutos, 7) Ezequiel Tello, 8) Juan Manuel Andrada, 9) Domingo Ponce y 10) José González.

Luego se ubicaron: 11) Fernando Ojeda, 12) Javier Gaido, 13) Gastón Guerrero, 14) Lucas Ratque, 15) Nicolás Boidi, 16) Rodrigo Koch, 7) Mario Scolastrichi, 18) Angel Fernández, 19) Paulo Abeldaño y 20) Osvaldo Rodriguez.

General 10k femenina: 1) Silvina Torres 42m37s, 2) Rosana Morelli 44m46s, 3) Ayelén Negri 44m54s, 4) Valeria Allasino 45m14, 5) Claudia Roldán, 6) Maira Gauna, 7) Melina Muntaner, 8) Lorena Cardozo, 9) Mónica Hoffmann y 10) Yamile Claret.

Luego se ubicaron: 11) Virginia Navone, 12) Mariana Benitez, 13) Candela Albrecht, 14) Sara Villalba, 15) Macarena Calvo, 16) María E. Aveillé, 17) Melisa Pereyra, 18) Melina Rossi, 19) Silvina Rodriguez Mesón y 20) Marisa Barrios.