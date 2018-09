Macri anunciará fuerte ajuste en su gabinete Nacionales 03 de septiembre de 2018 Redacción Por A 15 meses del final de su mandato, Macri debe profundizar el recorte de gasto público. También despejará dudas sobre las retenciones a productos agrícolas.

FOTO NA MACRI. Hoy cambiará la estructura de su gobierno.

BUENOS AIRES, 3 (NA). - Luego de un raid de reuniones con funcionarios y dirigentes de Cambiemos en la Quinta de Olivos, el presidente Mauricio Macri se prepara para anunciar cambios en su Gabinete, que incluiría la disolución de varios ministerios.

Durante las reuniones que mantuvo este domingo en la residencia oficial, Macri habría terminado de darle forma a un nuevo organigrama con la eliminación de cerca de diez carteras, que pasarían a tener rango de secretarías. Los ministerios afectados serían Ciencia y Tecnología, Cultura, Energía, Agroindustria, Salud, Turismo, Ambiente, Trabajo y Modernización. También podría haber novedades respecto a las carteras de Defensa y Seguridad.

Según trascendió, al ex ministro de Economía Alfonso Prat Gay le habrían ofrecido asumir al frente de Cancillería en reemplazo de Jorge Faurie, mientras que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, seguiría en su cargo pese a las especulaciones sobre un supuesto ofrecimiento de esa cartera a Carlos Melconian.

Dujovne tiene previsto llegar el martes a Washington para renegociar el acuerdo con el FMI y pedir un adelanto del préstamo pactado originalmente.

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien fue blanco de presiones internas para desplazarlo del cargo tras el salto del dólar de la semana pasada, se mantendría en su actual función, pero no tendrían la misma suerte los vicejefes de Gabinete, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, quienes pasarían a cumplir roles de menor exposición.

La Quinta de Olivos fue epicentro de reuniones con carácter de urgencia por las que desfilaron no sólo los ministros, sino también gobernadores y dirigentes de las fuerzas aliadas del PRO, como los radicales Mario Negri (jefe del interbloque Cambiemos en la Cámara de Diputados), Luis Naidenoff (jefe del interbloque Cambiemos en el Senado) y Ernesto Sanz, a quien le podrían dar un ministerio, según trascendió.

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales y el de Mendoza, Alfredo Cornejo, también se reunieron con Macri, en tanto, la diputada Elisa Carrió eligió no participar, pero envió como representante de la Coalición Cívica a su incondicional Fernando Sánchez.

En el marco de los cambios que el Gobierno impulsa, Macri analiza también la posibilidad de aplicar nuevamente retenciones en diferentes sectores exportadores, como el campo, lo que significaría un aumento en la recaudación por parte del Estado.

El sábado, el mandatario nacional mantuvo encuentros con la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, el propio Peña, Dujovne y el asesor ecuatoriano Jaime Durán Barba.



CARRIO DEFENDIO A

QUINTANA Y LOPETEGUI

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, manifestó ayer su apoyo a los vicejefes de Gabinete, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, a quienes definió como "los mejores funcionarios" del Gobierno en momentos en que se menciona insistentemente la salida de ambos como parte de la inminente restructuración del Gabinete.

De esta manera, la referente oficialista se refirió a las posibles modificaciones que realizaría el presidente Mauricio Macri en el Estado, luego de la importante suba en la cotización del dólar, que la semana pasada llegó a superar los 40 pesos.

Uno de los cambios sería, justamente, la salida de estos dos funcionarios, además de la eliminación de una decena de ministerios que pasarían a funcionar como secretarías. En este contexto, la diputada, que es además una de las fundadoras de Cambiemos, volvió a mostrar su respaldo a Macri y a sus ministros.

"Los mejores funcionarios son Quintana y Lopetegui. ¿No será esta la venganza de los laboratorios por haber bajado el 70% del precio de los medicamentos oncológicos del PAMI, y limitado el valor del resto de los medicamentos? Yo los apoyo. La verdad está en lo que no se ve", escribió Carrió en su cuenta oficial de Twitter.

El mensaje fue acompañado con dos emoticones (un beso y un corazón) y es la continuación de una serie de comentarios que viene realizando la líder de la Coalición Cívica tras los aumentos en la cotización de la moneda estadounidense. "Yo sostengo a la República, al Presidente, a su equipo y no pido cargos", señaló el sábado, mientras Macri se reunía en la Quinta de Olivos con varios miembros de Cambiemos para definir las acciones a seguir.

El mensaje estuvo acompañado en esa oportunidad por una fotografía de ella y el jefe de Estado sonriendo. La dirigente se mostró muy activa en esta red social los últimos días: entre otras cosas denunció que "hay demasiados dólares de ladrones jugando contra la Argentina".