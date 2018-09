En un domingo de carreras en su autódromo, falleció Ero Borgogno Deportes 03 de septiembre de 2018 Por Víctor Hugo Fux Leer mas ...

Ver galería 1 / 2 - FOTO FACEBOOK (GUSTAVO CONTI) JUNTOS. Ero, con su esposa Lilian Báscolo y la Virgen de los Deportistas.

Esta vez, los motores no enmudecieron, seguramente respondiendo a su última voluntad. Quizás, hayan sonado distinto, con un ronquido que se percibía como una extraña sensación. Mezcla de dolor y de angustia en un domingo de carreras diferente a los vividos en los últimos tiempos en nuestro autódromo.

En las primeras horas de la mañana, se conoció la noticia menos esperada. Una intervención quirúrgica de alto riesgo, de la que no pudo recuperarse, apagó la vida de Ero Francisco Borgogno.

Justamente, en una jornada que recibía en su autódromo, a la categoría de mayor relevancia de nuestra provincia, el Car Show, ese laburante indomable, que con una voluntad conmovedora y aún inquebrantable a los 85 años, cerró sus ojos.

Habrán desfilado por su mente, en estos días de resistencia, todas las imágenes que se fueron acumulando a lo largo de una historia, que en varios momentos, hemos compartido.

Como aquellos interminables viajes a Salta, Mendoza, San Juan y hasta El Pinar de Montevideo, para acompañar a la Mecánica Argentina Fórmula 1, que casi siempre nos permitían sumar anécdotas que seguíamos recordando en cada encuentro.

El último viernes, compartimos un café, del que también participó su hijo Ricardo, porque con Ero veníamos trabajando en la elaboración de un libro, obviamente, en el que su vida, iba a ser protagonista.

Un refrán sostiene que "nadie se muere en las vísperas", pero también en este caso, como en todas las reglas hay excepciones. Y la referencia, tenga plena certeza, amigo lector, no está relacionada exclusivamente con ese proyecto.

Es que desde hace bastante tiempo y sin interrupciones, desde su lugar de presidente honorario de la subcomisión de automovilismo, Ero soñaba con programar una serie de actividades para celebrar, en mayo próximo, los cien años de la entidad como organizador de competencias.

Hoy, a pesar que la realidad nos golpea con extrema dureza, tenemos la plena convicción que Ero no faltará a la cita, porque su imagen permanecerá viva en cada una de las convocatorias que realice la entidad al pueblo "celeste", y a una ciudad, que en definitiva, también forma parte de esa historia.

Cuando festejó sus 80 años, como no podía ser de otra manera, en el predio del autódromo, fui distinguido con su invitación. Esa noche, hablamos de todo. Y "Chispa" no se guardó nada.

Rescató nombres, a la hora de citar a quienes le transmitieron sus experiencias como dirigentes. Habló del "ingeniero Juan R. Báscolo, el padre de su esposa; Ricardo Santi, Eduardo Ricotti, Bernardo Kuschnir, Egidio Bocco y Ricardo Tettamanti, dentro de una lista que podría extenderse considerablemente".

Refiriéndose a su familia, sostuvo que "mi señora (Lilian Báscolo) es realmente una santa"; de "mis hijos (Ricardo, Analía y Mili), que son maravillosos; y mis nietos, los que me hacen sentir joven a esta altura de mi vida".

También reconoció que "tuve momentos de gran felicidad y otros de inmenso dolor, porque en una actividad de alto riesgo se pierden muchos amigos, como una persona excepcional, el arquitecto Lucio Casarín, o el piloto Mario Massoy. Fueron golpes terribles, que ocurrieron en el autódromo, mi lugar en el mundo".



LA DESPEDIDA

Ero, que es velado en Visión (San Martín 572), será trasladado esta tarde a las 16:00 hasta el predio del autódromo "Ciudad de Rafaela", lugar en el que se realizará un oficio religioso ante la ermita de la Virgen de los Deportistas.

Esa obra, impulsada por el propio Ero, fue inaugurada el 8 de diciembre de 2012. Se trata de una fiel reproducción de la original, que está ubicada en el Santuario de Torreciudad (España).