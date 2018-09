Una alumna de UCES Rafaela sigue la maestría en Alemania Locales 03 de septiembre de 2018 Por Emilio Grande (h.) Se trata de María Victoria de la Torre de la ciudad de Santa Fe, quien estaba cursando el posgrado en Negocios Internacionales en la sede Rafaela de la UCES, siendo la primera alumna que completará sus estudios a través de un convenio con la Universidad de Hochschule Mainz. "Me voy con muchas expectativas", dijo a LA OPINION.

FOTO EGH MAESTRIA./ María Victoria de la Torre (segunda de la derecha) el viernes con sus pares en la UCES.

La santafesina María Victoria de la Torre, de 28 años, está cursando la Maestría en Negocios Internacionales en la UCES Rafaela, que empezó en 2017 y este lunes 3 de septiembre viaja a Alemania para continuar en la Universidad de Hochschule Mainz de la ciudad alemana de Mainz (está cerca de Frankfurt), donde terminará su estudio de posgrado con una doble titulación.

"Yo estudié la Licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad Católica de Santa Fe y cuando quise continuar mi perfeccionamiento busqué un área relacionada con Comercio Exterior, considerando que hoy en día el comercio mueve el mundo y puede generar acercamientos o distanciamientos entre los pueblos", expresó durante una entrevista con este cronista de LA OPINION. La visitante estuvo hasta el viernes pasado cursando el seminario "Comercio Internacional" a cargo del docente Andrés Musacchio de Buenos Aires.

Y agregó: "Averiguando con compañeras de la universidad, me enteré que existía esta maestría, que me pareció sumamente interesante y hay gente de diferentes áreas. En este 2018 cursan conmigo ingenieros industriales, diseñadores industriales, licenciados en comercio exterior, politólogos. Hay una variedad de profesiones y diferencias académicas, con áreas laborales que nos complementan. Por todo esto decidí ingresar".

-¿Y el nivel de esta maestría era lo que vos esperabas?

-Fueron dos años diferentes, empecé cursando con un grupo que ya terminaba en el 2017, que se caracterizaba por ser gente más grande y con muchas más experiencias profesionales que nos llenaban internamente, y este año empezó otra cohorte, lo que más destaco son las diferencias académicas y los campos de estudio de los cuales venimos, notándose una complementariedad, los debates son más ricos y profundos.

-¿Cómo surgió esta posibilidad de continuar los estudios de la maestría en Alemania?

-El año pasado tuve como profesora a la directora de esta maestría en Buenos Aires Viviana Kluger y me comentó que existía la posibilidad de continuar en la ciudad de Mainz, ya que la UCES tiene un convenio y vienen alumnos alemanes a realizar esta maestría a Buenos Aires y viceversa. Por suerte se dio todo y voy a ser la primera alumna de UCES sede Rafaela que se vaya a Alemania a estudiar y cursar durante un año. Tuve que aprender alemán con un entrenamiento bastante intenso en estos seis meses y rendí un examen avalado internacionalmente.

-¿Empiezan las clases en octubre?

-Cuando llego, tengo dos semanas de idioma intensivo de alemán y otras dos semanas de adaptación a la universidad, para luego comenzar las clases en el mes de octubre.

-¿Son materias que ibas a estudiar acá o son complementarias?

-Algunas son materias que iba a ver acá, otras son materias específicas de la universidad alemana y además tengo que hacer la tesis y defenderla. Me recibo con el título de Magister en Negocios Internacionales en Argentina y Master International Business en Alemania.

-¿Tenés pensado algún tema para investigar?

-Tengo un posible tema que sería el estudio del clúster vitivinícola, comparando Argentina con Alemania, ya que la universidad a la que me voy está en la zona de los viñedos y del río Rin, pero por ahora nada está definido.

-¿Con qué expectativa te vas a Alemania y cómo reaccionaron en tu familia en Santa Fe?

-Cuando empecé a estudiar la carrera universitaria Relaciones Internacionales, mi familia sabía que mi vida no estaba en la ciudad de Santa Fe, así que ellos están tan emocionados como yo de que me voy. Me estoy yendo a un país que estuve estudiando mucho su historia, hace tan solo 50 años quedó devastado, el que peor sufrió la Segunda Guerra Mundial y se reconstruyó; estamos hablando que en este momento Alemania es la locomotora de Europa y uno de los países más importante del mundo, con lo cual me voy con muchas expectativas.

-¿Vas becada? ¿cómo es el intercambio?

-Voy becada, la UCES conjuntamente con la Universidad de Hochschule Mainz me van a otorgar un estipendio mensual, el cual voy a utilizar para buscar alojamiento, comida y gastos varios.