Maina: "Martínez no se comunicó con nosotros" Locales 03 de septiembre de 2018 Por Adrián Gerbaudo El Secretario de Desarrollo Urbano criticó al diputado socialista: "fue insólito: presentó una ley por una ordenanza sin número y a los 7 días suspendió el tratamiento. No lo entendemos y no sabemos lo que está haciendo". También dijo que para que prospere el proyecto entre privados -que deberá hacer todo el camino administrativo nuevamente-, se deberán tomar "mayores recaudos" para que no fracase e intervenir en el lugar inmediatamente.

La expropiación del predio en donde alguna vez funcionaron los exalmacenes Ripamonti ya cuenta con el aval del Concejo Municipal. El mismo día en que lo aprobaron, el diputado provincial socialista Omar Martínez presentó junto a su par del Frente Progresista Cívico y Social, Gabriel Real (PDP), un proyecto de ley, el cual ya tuvo ingreso y fue derivado a diferentes comisiones para su tratamiento, aunque él mismo reconociera que le daría tiempo a las negociaciones que se vienen llevando adelante entre privados. La semana pasada, el Intendente promulgó la ordenanza y se reunió con el senador departamental Alcides Calvo, para impulsar su camino, pero esta vez, en la Cámara Alta. ¿Por qué hay dos miradas distintas sobre un mismo tema?

El secretario de Desarrollo Urbano, Carlos Maina, dialogó con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz) para brindar su visión al respecto y fue categórico: "Martínez no se reunió con nosotros, no sabemos qué presentó".

"Además de promulgar la ordenanza, el Intendente ejecutó el artículo 3º de la misma, en donde se lo faculta al Ejecutivo Municipal a efectuar los trámites necesarios que correspondan ante la Legislatura de Santa Fe. Ese es el mandato que se cumplió. Estamos al tanto de una presentación en la Cámara de Diputados que no conocemos. El diputado Martínez no se puso en contacto con nosotros. No conocemos ni estamos notificados de lo que presentó", sentenció.

"Lo que vimos en los diarios fue una cosa insólita: se presenta un proyecto de ley por una ordenanza que todavía no tenía número y a los 7 días se suspende el tratamiento. No lo entendemos y no sabemos lo que está haciendo", disparó.

Cuando se lo consultó sobre el freno en la Legislatura que tomaría el proyecto de Martínez, al aguardo de una nueva presentación de un proyecto de privados, que incluiría la compra del lugar a Luis Alberto García Cullá, el actual propietario, dijo: "los tiempos para que pueda progresar una iniciativa privada, ya están intrínsecamente contemplados lo que va a demandar el tratamiento en Senadores y en Diputados. Esto no es una cosa de un día para el otro. No tiene sentido que suspenda el tratamiento".

En relación a este posible acuerdo entre privados, indicó: "lo que sabemos nosotros es lo mismo que sabés vos. Sabemos que están tratando de llegar a un acuerdo. Mientras tanto, nosotros seguimos con el camino que nos trazamos en abril. Esa puerta sigue estando entreabierta. Pero esa idea ya es hora de que madure, porque se tiene que presentar ante la sociedad. Hay que recordar que venimos de una muy mala experiencia: venimos de un proyecto que pasó de un edificio en muy mal estado a otro en ruinas. Y sobre todo, si hay una intención seria en llevar un emprendimiento privado allí, hay que reparar lo que se pueda reparar, a preservar lo que se pueda preservar, de inmediato", completó.

¿Frenaría el acuerdo entre privados la expropiación? "Si convence a todos, sí, por supuesto", dijo Maina. Para lograrlo, "debería seguir el mismo procedimiento de la otra vez, pero reforzado, porque ya fracasó. Antes, se charló con el DEM, con el Concejo, una ordenanza para marcarlo como un proyecto especial dentro del Código Urbano, el dictamen de Patrimonio Urbano... Esta vez habrá que sumarle dos cosas: que reaseguros habrá que tomar para que no ocurra lo que ya pasó y entrar de inmediato a esa esquina y apuntalar y preservar lo que haya que hacerlo". Con respecto a este último punto, dijo "no descartar" la posibilidad de que lo haga el propio Municipio. "Lo vamos a ir evaluándolo", completó.

¿Cuáles serían los recaudos a tomar? Una posibilidad, serían multas. Otra, la contratación de un seguro. O establecer etapas y metas. "No un cheque en blanco, como la otra vez. Se confió demasiado", respondió Maina.

"Hay que hacer todo de nuevo, porque el proyecto anterior ya fue derogado. Pero hay que contarlo, explicarlo, hay que hacer el expediente, subirlo al Concejo, y fundamentalmente, explicárselo a la sociedad. No digo que fracase de nuevo, pero hay que tomar los recaudos para que no suceda otra vez", dijo y agregó: "calculo que cuando lo tenga definitivamente cerrado, se presentará públicamente".