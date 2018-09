Irineo de Souza, Barón de Mauá Información General 03 de septiembre de 2018 Por Pepe Marquínez (Sunchales) Leer mas ...

La historia del Barón de Mauá cuyo nombre completo era Irineo Evangelista de Souza Vizconde de Mauá, está muy relacionada con nuestra zona y su vida estuvo acompañada de ribetes contradictorios ya que a la concreción de grandes emprendimientos, los entrecruzó con escandalosos sucesos, especialmente financieros.

Nació el 23 de diciembre de 1813 en el pueblo de Yaguarón (Brasil) y desde joven evidenció una lucidez formidable para los negocios.

Sus inicios fueron en la casa Carruthers en su país natal donde ejerció en calidad de gerente y luego se incorporó como socio. Viaja a Europa y en Manchester funda una sucursal de la empresa.

En 1840 se casa con una sobrina María Joaquina de Souza de cuya unión nacieron 18 hijos.

Por razones políticas, ya independizado, emigra al Uruguay y funda el Banco Financiero Pastoril Mauá y Cía y adquiere grandes extensiones de tierra-tanto en Argentina como en el Uruguay.

En nuestro país se relacionó con Urquiza mientras este era gobernador de Entre Ríos y obtiene su autorización para abrir un banco en Rosario (año 1858) con la condición de ayudar a la Confederación en su lucha contra Buenos Aires.

Las mejores perspectivas que le ofrecía la gran metrópoli, hizo que la ayuda prometida se desvaneciera y al contrario en 1863 abre un banco en Buenos Aires que funcionó en la calle Cangallo 103.

En Brasil fundó la Compañía de Iluminación a Gas de Rio de Janeiro y organizó la Compañía Fluminense de Transporte de Brasil entre otras empresas. Fundó en el vecino país el Banco Mauá con sucursales dentro y fuera del mismo.

Finalmente muere el 21 de octubre de 1889, en la ciudad de Petrópolis y sus restos descansan en el cementerio de Catumbí (Brasil).

En lo que concierne a nuestra zona, la firma Mauá y Cía adquiere el 4 de octubre de 1872, treinta leguas cuadradas y el 23 de marzo de 1886, Rafael Escriña, apoderado de una de las empresas de Mauá, solicita al Gobierno Provincial, la aprobación de una colonia agrícola con el nombre de Colonia Mauá en tierras de propiedad de Mauá y Cía. En aquel entonces el distrito correspondía al Departamento Las Colonias, hoy se encuentra ubicado en el cuadrante noreste del territorio de Castellanos y linda al este con Colonia Ituzaingó departamento Las Colonias, al norte con Constanza que corresponde al departamento San Cristóbal, al sur con Humberto Primero y al oeste con el distrito Virginia. Con posterioridad y atento a la falta de cumplimiento por parte de la empresa, la provincia lo desapodera de las tierras y se las adjudica a distintos colonos. La primera Comisión de Fomento data del 16 de marzo de 1909 y su primer presidente fue don Segundo Balestri. En el año 1986 se celebró el centenario de su fundación. En esa oportunidad el titular comunal era el señor Feliciano Guglielmone y el censo de ese entonces denunciaba una población de 155 habitantes.

Hoy, la Comuna de Colonia Mauá al celebrar los acontecimientos protocolares de rigor, exhibe los emblemas de nuestro país, de la Provincia de Santa Fe y de la República Federativa de Brasil, siendo esta población la única de origen brasileño en la provincia.

A pesar de los escándalos financieros, al Barón de Mauá se lo recuerda con el nombre de esta población, con la denominación de una calle en Humberto Primero, con una calle que lleva su nombre en Rosario (la única arteria de esa ciudad que lleva la denominación de un personaje de la nobleza).También los uruguayos lo rememoran con un monumento erigido en la Rambla de

Montevideo y en su país natal existe una población en la región de Río Grande do Sul que se llama Porto Mauá.

Significativos reconocimientos para un personaje contradictorio, con una vida caracterizada por claroscuros pero que no obstante, sobresalió en sus emprendimientos comerciales y financieros.

Agradezco por el presente la colaboración del Señor Omar Viotti, expresidente Comunal de Colonia Mauá, quien me proporcionó datos que constan en el artículo publicado.