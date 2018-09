Iniciativa innecesaria en un país libre... Información General 03 de septiembre de 2018 Por Alicia Riberi APOSTASIA

Es increíble escuchar sobre la inquietud de una porción de la población por incitar a la renuncia de los católicos a su fe. Realmente estoy azorada, no puedo creer que esto ocurra. El que no quiere practicar la religión, no la practica, porque que yo sepa, nunca se obligó a nadie a profesar tal o cual religión. Yo me pregunto, ya que están tan preocupados porque la gente renuncie a la religión católica, porqué no están igualmente inquietos para que la gente, firme un petitorio para que el Congreso de la Nación, no sea un aguantadero de delincuentes, para que la justicia pueda avanzar en su trabajo. Porqué solo la religión católica, es que quieren convertirse en perseguidores de quienes amamos a Jesucristo… les digo: no lo van a lograr, porque el común de la gente, cuando se queda sin nada, recurre a la Fe, ya que la fe es un don que alimenta el alma, es un regalo de Dios, es el remedio del alma.

Qué grado de resentimiento tiene que existir en determinadas personas, para tomar una iniciativa de este tipo, ya que nuestro país se distinguió siempre por respetar la libertad de culto.

Yo les digo, porque no ocupan su tiempo es colaborar para que la familia se restaure como tal, conteniendo a tantos jóvenes sin rumbo, o se preocupan por ayudar a tanta gente que solo sabe ir a marchas y no descubrió el valor del trabajo para dignificar su vida. No soy utópica, sé que muchos tienen trabajos que no constituyen un gran ingreso, pero recientemente tuve el placer de escuchar a un matrimonio de no demasiados recursos, él trabaja de albañil y ella cuida abuelos, limpia y se sorprendían de la cantidad de gente que no le interesa buscar trabajo.

Yo me pregunto: porqué atacan a la religión católica, qué les molesta, qué daño les hizo, o es que temen que la fe gane la batalla a la corrupción, pues hacen bien en temer, porque la fe cuando se arraiga es más fuerte que un tornado y se mete tan hondo en las personas, que no pueden destruirla, tal vez los tibios se confundan, pero en algún momento despertarán.

Les hablo a todos los que impulsan esta iniciativa, en las capitales del país…no gasten su tiempo en ir contra la fuerza más grande de la humanidad, saldrán de esta lucha con un sabor amargo, aunque ahora crean posible su propósito.

Como católica defiendo con todo mi corazón, mi fe y creo que como yo no ataco a ningún credo, ni a ninguna persona que piense distinto, me enoja profundamente que nos ataquen a los católicos.

No quisiera terminar esta nota sin trascribir un párrafo de la Biblia: "…Dichoso el hombre que no se equivoca con sus palabras y no tiene que sufrir remordimientos; dichoso el hombre a quien no le reprocha la conciencia y no ha perdido la esperanza…" Escribo esta nota sin agredir a nadie…porque no he perdido la esperanza, ya que la esperanza me la da la fe.