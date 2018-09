Después del miércoles y antes del lunes Locales 03 de septiembre de 2018 Por Darío H. Schueri Leer mas ...

El dólar no se disparó a 41 pesos el jueves porque el día anterior 24 diputados opositores que están a favor de la reforma constitucional, hayan rechazado el tratamiento sobre tablas de la ley de necesidad de la reforma constitucional. Pero le dio al Gobernador, quien sigue insistiendo que no fue derrotado, el oportuno para argumento para liquidar el tema: “las preocupaciones de los ciudadanos tampoco nos permiten entretenernos demasiado en seguir hablando sobre el debate del miércoles, porque ya tenemos nuevos desafíos”, clausuró.

Decíamos ese mismo miércoles, que las motivaciones del Gobernador para apurar el normal desarrollo en comisiones del proyecto de necesidad de reforma constitucional, eran tantas como la imaginación política o periodística lo permitieran. Hoy pensamos lo mismo.

El miembro informante del socialismo Rubén Galassi, deslizó en su alocución legislativa, a modo de respuesta de nuestro interrogante, que el mensaje del Poder Ejecutivo ya llevaba cien días de tratamiento en la Comisión de Educación, y que aún restaba peregrinar por tres más. Nada que no forme parte de los usos y costumbres del trámite parlamentario de leyes complejas como esta. Galassi la comparó con la Ley de Educación que tiene centenares de artículos y está a punto de salir luego de un año de tratamiento; ésta consta de tan solo cinco e iría para las calendas griegas.

El ex Premier de Antonio Bonfatti dijo sin decirlo lo que luego blandiría la mayoría del arco opositor para justificar su oposición al proyecto gubernamental: si la necesidad de la reforma de la Constitución no saliera para antes de fin de año, ya no tendría sentido (“estaríamos votando para Diputados Constituyentes en una convulsionada Navidad”, vociferó el peronista Luis Rubeo). O sea, no habría posibilidad alguna, por los tiempos electorales – también revelado por Rubeo- para que el Gobernador pueda ser nuevamente candidato a gobernador.

¿Por qué fracasó el Gobernador en su intento por reformar la Constitución?. Quizás porque comió asados con las personas equivocadas; empezando por los senadores peronistas, intendentes y presidentes comunales de ése partido, que sólo le soplaron al oído lo que quería escuchar; independientemente de las buenas intenciones, el afecto y el reconocimiento del eficiente gobierno que lleva adelante Miguel Lifschitz. “Miguel equivocó los tiempos; ese proyecto lo tendría que haber enviado a Diputados en Octubre del año pasado, y después sentarse a charlar con nosotros”, especuló un dignatario peronista quien no supo responder al interrogante ¿quiénes son “nosotros”? en ese interbloque de once integrantes y más de media docena de caciques.

El presidente del radicalismo Julián Galdeano comprometió a su Partido con la reforma el día anterior con un documento apoyando la iniciativa gubernamental, despejando dudas sobre oportunistas especulaciones sectoriales. Salvo el Diputado Alejandro Boscarol que responde a José Corral (no se entiende por qué aún no está en el bloque Cambiemos), el radicalismo fue uno solo en apoyo a la necesidad de la reforma constitucional.

Finalmente, el interbloque Cambiemos, de quien se especuló innecesariamente hasta último momento sobre la actitud a seguir, tampoco acompañó. Llamó la atención que Federico Angelini revelara en el recinto que “hasta días antes” de la sesión se haya estado trabajando con el oficialismo y la UCR en reformas al proyecto. Casi todos sus compañeros de bancada ignoraban esas tratativas.



FIN DE LA NOVELA. A BUSCAR PRECANDIDATOS

A nadie le caben dudas de que Antonio Bonfatti será el candidato natural del FPCyS. El radicalismo aliado tratará de convencer al Gobernador Lifschitz para que encabece la grilla de Diputados provinciales, mientras abre el debate interno sobre la necesidad de ir con candidato propio – hoy no lo tiene- a las PASO contra Bonfatti.

El indómito Diputado nacional Luis Contigiani sorprendió en una radio del sur provincial haciendo pública su intención de jugar una chance gubernamental “por dentro del FPCyS” aclaró, no sin antes dilucidar que ya no tiene nada que ver con el socialismo, algunos de cuyos dignatarios lo maltrataron en ocasión de la ley de legalización del aborto.

Contigiani rescata las actitudes de Rubén Galassi y Antonio Bonfatti, quienes salieron en su defensa en esos aciagos momentos; pero ahora bien, ¿quién arroparía al ex Ministro de la Producción para dar semejante salto?. Un exponente del radicalismo NEO, que siempre meneó la posibilidad de ir a internas contra el socialismo, cuando le hicimos notar el propósito de Contigiani, nos sorprendió asegurando que “nosotros vamos con Antonio”.

Es innegable que Miguel Lifschitz busca proyectarse a nivel nacional; la “ancha avenida del medio” que propone construir Sergio Massa lo tendría como principal constructor. Pero antes deberá mantener un riguroso cónclave con sus socios radicales y pares socialistas locales para definir estratégicamente lo más importante: de qué manera el 10 de diciembre del año que viene le coloca la banda y le entrega el bastón de mando a Antonio Bonfatti.

“En esta Provincia hay reelección, pero con un intervalo”, había afirmado Rubén Galassi en el recinto el miércoles, poniendo como ejemplo el tándem Reutemann – Obeid.

El FPCyS deberá trabajar para que en el 2019 se repita con el dueto Bonfatti – Lifschitz para desarticular así la hipótesis de Omar Perotti, de que los 24 años que tardó la ciudadanía en desalojar al peronismo del poder, se reduciría a la mitad con el FPCyS.



EN LA VEREDA DE ENFRENTE

Mal que le pese al PRO rosarino, hoy el único candidato visible de Cambiemos es el radical José Corral, quien no tuvo más remedio que tragar bilis y acercarse al irritable, pero aún importante acaparador de votos, dirigente radical rosarino Jorge Boasso, quien el año pasado lo insultó de pies a cabeza cuando el intendente santafesino fue el brazo ejecutor de la decisión presidencial de evitar las internas para diputados nacionales.

Hoy Corral no tiene en Rosario, tierra del PRO, un muelle radical donde amarrar su proyecto gubernamental. El referente partidario Julián Galdeano y su sector M.A.R aún forma parte del FPCyS, y así lo demostró en la crucial votación del pasado miércoles; motivo por el cual el lord mayor santafesino, sin anclaje radical definido tampoco en el interior donde prevalece el radicalismo aliado al FPCyS, tuvo que acercarse, tal vez contra su voluntad, al rosarino Boasso, quien aspira a ser intendente de esa metrópolis.

El peronismo “de base” aguarda, con indisimulada impaciencia, si María Eugenia Bielsa será finalmente quien compita contra Omar Perotti en las PASO. El kirchnerismo ya tiene - por adentro o por afuera – sus precandidatos: Marcos Cleri y Leandro Busatto.



LUNES DE ESTRENO

El nuevo andamiaje ejecutivo, político y económico fiscal que mostrará este lunes el Presidente Macri para capear el feo temporal que se abate sobre el país, será el puntapié inicial para reinaugurar una nueva etapa de gestión.

Un colega le preguntó, angustiado como toda la población, al Intendente de Santa Fe José Corral durante el transcurso de la carrera de Súper TC 2000, si en verdad Macri podría superar esta coyuntura, recibiendo como impactante respuesta una enigmática pregunta: ¿y si no es él; quién?.