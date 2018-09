Car Show: un buen espectáculo en su regreso al autódromo de Rafaela Deportes 03 de septiembre de 2018 Redacción Por Leer mas ...

FOTO CAR SHOW FERNANDO VILLA. En su reaparición festejó con el Falcon en TC 4000 SS.

Luego de la adversidad climática del sábado, ayer se desarrolló con total normalidad y en una jornada soleada, la programación central de la séptima fecha del Car Show Santafesino en el circuito local "Ing. Juan R. Báscolo", que está emplazado en el predio del autódromo "Ciudad de Rafaela".

Se disputaron en la oportunidad las dos finales de la Fórmula 3 Santafesina 1.6 (la primera no se había realizado el sábado) y las habituales del día domingo: Fiat 600, Turismo Fiat Santafesino, TC 4000 SS y FS 1800,

Las clasificaciones oficiales quedaron ordenadas de la siguiente manera:



Fórmula 3 Santafesina 1.6 (primera final): 1º Juan Carlos Polini, en 14m19s985; 2º Fabián Mainero a 361 milésimas; 3º Manuel Macarro a 829; 4º Renzo Testa a 1s553; 5º Franco Bosio a 1s578; 6º Emmanuel Saboretti a 3s015; 7º Juan Emilio Guazzeroni a 3s982; 8º Tomás Campra a 4s016; 9º Alfredo Esterkin a 4s515; 10º Federico Perletti a 5s647... no clasificó Máximo Gauchat.



Fórmula 3 Santafesina 1.6 (segunda final): 1º Renzo Testa, en 19m12s236; 2º Manuel Macarro a 2s085; 3º Fabián Mainero a 3s207; 4º Daniel Illanes a 4s634; 5º Franco Bosio a 7s087; 6º Emmanuel Saboretti a 9s765; 7º Joaquín Ricciotti a 10s255; 8º Juan Carlos Polini a 11s806; 9º Adrián Melnyk a 14s066; 10º Tomás Campra a 15s070... 12º Máximo Gauchat a 22s212.



Fiat 600 TS: 1º Horacio Fernández, en 20m11s265; 2º Nicolás Aimar a 2s771; 3º Miguel Ciaurro a 9s565; 4º Javier Melidoro a 9s644; 5º Federico Sabá a 18s671; 6º Joaquín Del Pino a 32s851; 7º Germán Bognino 32S856; 8º Sergio Baima a 1m23s446; 9º Claudio Zanatta a 2 vueltas y 10º Leandro Canteli a 3 vueltas.



Turismo Fiat Santafesino: 1º Luciano González (Uno), en 21m36s064; 2º Ignacio Haroián (128) a 11 milésimas; 3º Matías Cravero (Uno) a 439; 4º Martín Ferrero (Uno) a 5s141; 5º Hernán Fenoglio (128) a 5s401; 6º Luciano Menocchio (Uno) a 5s960; 7º Lucas Salvatierra (Uno) a 5s984; 8º Federico Domínguez (Uno) a 5s984; 8º Federico Domínguez (Uno) a 6s166; 9º Cristian Vaira (Uno) a 14s390; 10º Mariano Sala (Uno) a 14s624... 12º Maximiliano Gauchat (Uno Way) a 20s540; 13º José Luis Costamagna (Duna) a 20s637... 15º Ricardo Saracco (Uno Way) a 21s832.



TC 4000 SS: 1º Fernando Villa (Falcon), en 20m39s532; 2º Fabio Canciani (Falcon) a 266 milésimas; 3º Sergio Cheirano (Falcon) a 6s804; 4º Juan Carlos Polini (Chevy) a 10s504; 5º Mauro Perassi (Fairlane) a 10s864; 6º Ezequiel Bosio (Chevy) a 24s653; 7º Mario Belich (Falcon) a 29s862; 8º Omar Cardetti (Falcon) a 33s941; 9º Oscar Garmaz (Falcon) a 35s918; 10º Héctor Faín (Falcon) a 4 vueltas... no clasificó Santiago Almeida (Chevy).



TS 1800: 1º Gustavo Santibáñez (206), en 20m33s825; 2º Santiago Robledo (Clio) a 3s822; 3º Juan Pablo Alisio (Clio) a 4s800; 4º Danilo D'Angelo (Clio) a 4s800; 5º Lucas Tedeschi (Trend) a 12s963; 6º José Ignacio Bailone (Clio) a 13s111; 7º Lucas Huser (Clio) a 14s384; 8º Alejandro Ramón (Clio) a 14s986; 9º Adelqui Orazi (Gol) a 22s332; 10º Emiliano Urquiza (Clio) a 24s502... no clasificó Agustín Bonomo (Gol).



Próxima fecha (octava): 6 y 7 de octubre en el Circuito Internacional de Termas de Río Hondo.