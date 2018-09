Cristina declara por la causa de los cuadernos Nacionales 03 de septiembre de 2018 Redacción Por ANTE EL JUEZ BONADIO

BUENOS AIRES, 3 (NA). - La ex presidenta Cristina Kirchner volverá a declarar hoy en el juzgado del magistrado federal Claudio Bonadio en el marco de la causa por las supuestas coimas en la obra pública. La líder de Unidad Ciudadana no contestará las preguntas del juez sino que presentará un escrito, supo NA de fuentes cercanas a la actual senadora del Frente para la Victoria.

También se espera que el ex ministro de Planificación Julio De Vido declare mañana ante Bonadio. La ex mandataria nacional volvió a pedirle a sus seguidores que "no se movilicen" a los tribunales de Comodoro Py para apoyarla y que "pongan la energía" en "ayudar a los que la están pasando mal".

En el marco de la investigación, el magistrado también citó a declarar, aunque para fin de mes, a los dirigentes kirchneristas Enrique "Wado" de Pedro, Andrés "Cuervo" Larroque y José Ottavis. "Mañana voy al juzgado de Bonadio por séptima vez. Ya saben, no se movilicen. Pongan la energía en defender la universidad y la salud públicas, la ciencia y la tecnología y ayudar a los que la están pasando mal, que desgraciadamente no son pocos hoy en nuestro país", comentó Kirchner en su cuenta oficial de Twitter.

El juez federal decidió llamar otra vez a la senadora nacional porque amplió el período temporal investigado desde el 2003 al 2015, ya que al principio lo había fijado en el año 2008. Tras la audiencia de este lunes en Comodoro Py, se prevé que Bonadio decida si procesa a la ex presidenta y a otros involucrados en el caso originado a partir de las fotocopias de los cuadernos de Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta, quien fue el número dos del Ministerio de Planificación.

Además, el magistrado dispuso crear otras tres causas paralelas: una vinculada con obra pública, otra con el transporte y la última de energía. Se trata de una medida para "profundizar la investigación a los fines de no entorpecer la presente causa y para una pronta administración de Justicia", confirmaron fuentes judiciales a NA.