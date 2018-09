Rechazan cambio de rango en el Ministerio de Salud Nacionales 03 de septiembre de 2018 Redacción Por Los ministros de salud de todas las provincias del país rechazan la eliminación de la cartera nacional del área.

FOTO ARCHIVO ADOLFO RUBINSTEIN.

BUENOS AIRES, 3 (NA). - Ministros de Salud de todas las provincias del país firmaron ayer una declaración conjunta en la que expresan su rechazo a la posible eliminación del Ministerio de Salud de la Nación, que pasaría a tener rango de secretaría, de acuerdo a versiones aún no confirmadas que trascendieron en las últimas horas.

Según sostienen, "eliminar el Ministerio de Salud de la Nación como tal y darle un rango inferior al mismo constituiría un retroceso institucional significativo en la ejecución de los planes, programas y proyectos del área para atender a la población, en especial a los más vulnerables".

Además, resaltan que una decisión de esa naturaleza "desnuda una perspectiva política que está al margen de la consideración de la Salud como Derecho Humano fundamental, relegando a la misma como bien social de la comunidad". Al menos hasta hoy, el ministro de Salud continúa siendo Adolfo Rubinstein.

"No existe la posibilidad de coordinación, articulación y complementación del sistema de servicios de salud estatales del ámbito nacional, provincial o municipal, de la seguridad social, y del sector privado, sin que exista un Ministerio de Salud a nivel Nacional que se alce como el Rector de las políticas esenciales del sector", concluye el comunicado que tiene entre sus firmantes a la ministra de Salud de la provincia de Santa Fe, Andrea Uboldi, quien canceló su visita a Rafaela prevista para este lunes para inaugurar el nuevo tomógrafo del Hospital "Dr. Jaime Ferré -ver pág. 5-.

El área de Salud recibió por primera vez rango ministerial en 1949 bajo el Gobierno de Juan Domingo Perón, asumiendo al frente de esa cartera Ramón Carrillo.

La Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA), que agrupa a 30 mil médicos, profesionales y trabajadores del sector también sumó su "absoluto rechazo a la posibilidad de que el presidente Mauricio Macri elimine el Ministerio de Salud".

"No se trata solo de un cambio de denominación: convertir al Ministerio de Salud en Secretaría, como existía antes de la aparición de nuestro primer ministro de Salud, Ramón Carrillo, y como se planteó en épocas del menemismo y de los gobiernos militares, tiene como objetivo liquidar direcciones, liquidar personal, liquidar presupuesto, en definitiva, restringir al mínimo la atención a los más necesitados", lamentó el gremio en un comunicado.