Vuelve hoy Tinelli con un breve "Showmatch"
03 de septiembre de 2018
Marcelo Tinelli inaugura a las 22:30 hs. la temporada número 29 del ciclo que tendrá 21 parejas compitiendo en el "Bailando por un sueño".

FOTO NA MARCELO TINELLI.

BUENOS AIRES, 3 (NA). - El animador Marcelo Tinelli retornará finalmente hoy a la televisión para dar comienzo a una nueva temporada, la más corta de su historia, de su tradicional ciclo "Showmatch". El programa, que irá desde las 22:30 por Canal 13 de Buenos Aires, se basará, como es habitual desde hace años, en el segmento "Bailando por un sueño", y la realización estará a cargo de la nueva productora que formó Tinelli luego de su conflicto con el grupo Indalo, que demoró el inicio del ciclo.

"Es raro. No es algo normal. Yo tengo el chip armado en mi cabeza para empezar en abril, mayo. Por momentos siento que se nos pasó el año en un montón de cosas, pero tengo la misma energía para comenzar. Es muy extraño hacerlo en un momento del año en el que habitualmente decimos que se empieza a terminar. Se viene el calorcito y arrancan los ritmos de agua. Los ratings más altos están en las épocas más frías", declaró Tinelli.

En esta nueva variante de primavera, el programa posiblemente no tenga una pareja ganadora del "Bailando" este año y continúe el año próximo, tras un receso veraniego.

"Haremos estos cuatro meses, pararemos en enero y febrero, y retomaremos en marzo. Y si quedan 15 ó 16 parejas continuarán en 2019. Es raro: el Bailando no tendría un ganador este año, pero puede ser una fórmula diferente", dijo el animador a Clarín.

Este año no estarán en el jurado Moria Casán ni Carolina "Pampita" Ardohain, pero continuarán los periodistas Ángel de Brito y Marcelo Polino, a quienes se sumarán la actriz Florencia Peña (actual "consuegra" del conductor, porque su hijo Tomás es el novio de Juanita Tinelli) y la mediática bailarina Laurita Fernández.

En esta corta temporada competirán en el baile 21 parejas y la primera en concursar será la liderada por Jimena Barón, una actriz y cantante de fuerte presencia en las redes sociales y habitué de las polémicas y los escándalos, justamente los verdaderos platos fuertes del "Bailando".

Entre los participantes habrá lugar de privilegio para jóvenes con gran presencia en las redes sociales, como Julián Serrano, Sofía Morandi, Micaela Viciconte y Benjamín Alfonso, entre otros.

El primer ritmo en este concurso para demostrar virtudes danzantes será la música disco.

El programa inicial estará centrado en la presentación, que contará de una parte grabada, una en vivo en el estudio y una tercera también en vivo pero en exteriores.

La fórmula de la cinematográfica presentación será la misma de años anteriores: imitaciones, famosos, humor y cuadros coreográficos en distintas locaciones.

Entre los invitados figura el exitoso Martín Bossi, quien grabó junto a Tinelli una serie de sus imitaciones: Diego Maradona, Lionel Messi, Mauricio Macri, Cristina Kirchner, Charly García, Diego Simeone y el papa Francisco, según trascendió.

La apertura en vivo tendrá por protagonistas a Laurita Fernández, que bailará en una estación de la Línea H del subte junto a El Choque Urbano, y a la Selección Argentina de Natación Artística, que hará un cuadro desde el Parque Olímpico.

La gran apuesta de la producción fue contar para el debut con Luis Miguel, pero el cantante no pudo ser de la partida, aunque de algún modo estará a través de sus canciones (que serán bailadas por la actriz Eva De Dominici), y por sus imitadores, entre ellos la estrella teen Izan Llunas, el nieto de Dyango, que saltó a la popularidad al interpretar al mexicano de niño en la exitosa serie que recreó su vida.