Nadal ya está en cuartos Deportes 03 de septiembre de 2018 Redacción Por TENIS

FOTO S. BOSCHETTO ENTRE LOS 8 MEJORES. Nadal, el campeón defensor, logró un trabajoso triunfo ante Basilashvili.

(Enviado especial de LA OPINION a EE.UU). - Nadal le ganó 6-3 6-3 6-7 (6) y 6-4 a Nilkoloz Basilashvili (GEO). Su rival será Dominc Thiem (AU) que le ganó al finalista del año pasado Kevin Anderson (RSA) por 7-5 6-2 Y 7-6 (2). En Juniors ganó el argentino Sebastián Báez. Hoy es feriado en los EE.UU. Al cierre de esta edición jugaba Juan Martín del Potro con Borna Coric.



CON ESFUERZO

Parecía encaminado el español a ganar su partido en sets corridos, un doble 6-3 lo dejaban a la puerta del triunfo, pero Basilashvili sacó fuerzas y gano el tie break del tercer set. Se fueron al descanso con la incógnita de lo que sucedería en el cuarto y como pasa siempre, o casi siempre, Nadal salió fortalecido, con la mente en blanco y quebró en el primer game, lo recupero el hombre de Giorgia para empatar en 3, pero es difícil mantener la puntería en cada punto contra el número 1 del mundo, falló con su servicio y otra vez Rafa arriba en el marcador 4-3. A partir de este juego solo fue un trámite para cerrar 6-4 en tres horas y diecinueve minutos. Nadal y Thiem jugaron 10 veces, con la particularidad que fue siempre en polvo de ladrillo. Nadal ganó en 7 oportunidades, el nacido en Austria ganó en Buenos Aires, Roma y Madrid.

Otros partidos de octavos: J. Isner 3-6 6-3 6-4 3-6 y 6-4 a M. Raonic , ahora espera el ganador de Del Potro o Coric; S. Williams 6-0 4-6 y 6-3 a K. Kanepi; Ka. Pliskova 6-4 y 6-4 a A. Barty; A. Sevastova 6-3 1-6 y 6-0 a E. Svitolina y S. Stephens vs. E. Mertens (jugaban al cierre de esta edición).



LUNES DE ACCION

Djokovic juega con Joao Sousa (POR), en horario de la tarde. Por su parte Federer cierra la jornada nocturna, enfrentando al Australiano John Millman. Otros partidos de varones: Kei Nishikori vs P. Kohlschreiber (GER) y M. Cilic (CRO) vs. D. Goffin (BEL). Partidos de mujeres: M. Keys (USA) vs. D. Cibulkova (SVK); C. Suárez Navarro (ESP) VS. M. Sharapova (RUS); A. Sabalenka (BLR) vs. N. Osaka (JPN) y M. Vondrousova (CZE) vs. L, Tsurenko (UKR).



LABOR DAY

Hoy es un día de fiesta en los Estados Unidos. Todos los años se celebra el primer lunes de septiembre. Tiene su origen en un desfile celebrado el 5 de septiembre de 1882 en Nueva York organizado por los Noble Orden de los Caballeros del Trabajo. Inspirados en un evento anual similar realizado en Toronto (Canadá). En 1884 se realizó otro desfile y los Knights of Labor decidieron hacerlo anualmente. En su momento tras organizaciones, la gran mayoría afiliadas a la Primera Internacional, querían que fuese 1 de mayo, fecha que recuerda el comienzo en 1886 de una huelga reivindicativa de la jornada laboral de ocho horas y que llevó a la Revuelta de Haymarketde Chicago, tres días después, el 4 de mayo. Pero fue el presidente Grover Cleveland que pensó que el feriado del 1 de mayo podría ser una oportunidad para desórdenes. Teniendo en cuenta esta ida y temiendo que reforzara el movimiento socialista, en 1887 dio su apoyo a la posición de los Knights of Labor y quedó instaurado el primer lunes de septiembre, como el día del Trabajo.