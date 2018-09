Preocupa a la UIA la crisis cambiaria Nacionales 03 de septiembre de 2018 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 3 (NA). - Alberto Sellaro, uno de los vicepresidentes de la UIA y presidente de la Cámara del Calzado, advirtió que ese sector comercial estaba "en terapia intensiva y ahora al borde de que el corazón no respire más". El dirigente afirmó que "la cadena de pagos en los sectores sensibles está totalmente deteriorada" y agregó que "el problema real y el Gobierno lo sabe, es que el consumo no existe".

Sellaro explicó que "un sinfín de fábricas del calzado aún no ha podido cobrar la mercadería que entregaron en marzo, abril y mayo, y estamos ya en septiembre". "Hay mucho dinero en la calle a nivel Interior, que trabajamos con todas las provincias, donde el comerciante no vende y no puede pagar, y han trasladado este problema a los fabricantes", sostuvo en declaraciones radiales.

Afirmó que "las fábricas están con muchos problemas. Hoy el fabricante va a tener a quién, cuándo y cómo le entrega porque si no va a tirar dinero que no sabe si va a recuperar". "Para mí, la cadena de pago en los sectores sensibles está totalmente deteriorada", agregó.



INFLACION DEL 40%

El economista Orlando Ferreres estimó que la inflación llegará al 40% anual en dos meses, mientras el ex presidente del Banco Central, Mario Blejer, propuso un acuerdo de precios temporal para atenuar el impacto de la feroz devaluación del peso. Ferreres aseguró que "llegó la hora de la verdad, hay que ajustar más la economía" y consideró que "eso hizo que el mercado eligiera poner un tipo de cambio que no imaginábamos".